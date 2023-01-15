6 ошибок, которые вы часто допускаете в общении с коллегами, даже не замечая

Прогресс не стоит на месте, потому всё больше компаний отказываются от занудных формальностей, например дресс-кода, позволяя сотрудникам чувствовать себя свободнее. Но подобные "инновации" не отменяют вежливости и соблюдения делового этикета. Будьте приличным человеком, который внимателен к другим, галантен. Это точно поможет вам добиться хороших взаимоотношений с начальством и завоевать любовь коллег. Не скатывайтесь в панибратство и не совершайте следующие ошибки.

1. Не здороваться и не прощаться

Ошибка, которая, к сожалению, достаточно распространена. Вы здороваетесь с коллегами? А прощаетесь? Сколько из ваших знакомых среди сотрудников со скромным кивком садятся за рабочее место, а вечером молча уходят по-английски? Обидно слышать на своё приветствие тишину, не так ли. Потому игнорирование человека в формальной обстановке — верх невежества. Не так уж и трудно сказать с лёгкой улыбкой "здравствуй", а в конце рабочего дня — "до свидания".

2. Не благодарить

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Многие ли из вас слышат от коллег или начальства слова похвалы и благодарности? Понятное дело, что вы просто выполняете свои обязанности. Но на самом деле это считается дурным тоном, если никто не говорит вам хотя бы иногда "спасибо за работу". Благодарность помогает человеку почувствовать себя важным и нужным, ощутить значимость. Это побуждает стараться ещё больше или, наоборот, не опускать руки. Не стоит забывать хвалить коллег и за ежедневные рабочие достижения.

3. Перебарщивать с парфюмом

Наверняка у вас в коллективе есть такой человек, которого трудно не заметить. И дело не в профессиональных качествах. Скорее всего, этот сотрудник обожает парфюм, потому вокруг него всегда образуется плотная аура из аромата или шлейф. Приятно пахнуть важно и нужно, но не стоит забывать и про других людей. Вполне может быть, что у одного из коллег — банальная аллергия. Потому, чтобы избежать конфуза, выбирайте ароматы более спокойные и нейтральные.

4. Слишком ярко одеваться

Одна из самых распространённых ошибок — несоответствие внешнего вида офисному стилю. Каким бы лояльным ни было руководство, позволять себе приходить в офис в полупрозрачной рубашке или коротком топике нельзя. Всегда есть варианты образов, в которых можно выглядеть и стильно, и по-деловому. У женской половины работниц ещё бывает перебор с макияжем. Помните, дамы, что идёте не на свидание, а на работу. Не стоит краситься слишком ярко.

5. Просить кого-то повисеть на телефоне

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Казалось бы, обыденная ситуация: кто-то из коллег звонит вам с целью узнать какую-то информацию. Вы говорите что-то вроде: "Сейчас, повиси минутку, пожалуйста" — и начинаете искать ответ. Но как быть в ситуации, если понимаете, что "минуткой" не обойдётесь? Большинство продолжит молчать и судорожно пытаться быстрее найти то, что необходимо, заставляя человека на том конце провода долго ждать и тратить время. Поступать так невежливо. Нет ничего страшного, если, взглянув здраво на ситуацию, коллеге вы скажете, что перезвоните сами, когда на руках будут все данные.

6. Не уважать чужое время