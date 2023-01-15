12 птичьих кадров, от которых у вас глаза на лоб полезут, ведь такого вы никогда не видели
С незапамятных времён птицы всегда увлекали человека — ну а как тут не увлечься, когда среди них существуют такие экземпляры... Собрали 12 пернатых кадров, которые удивят кого угодно, — уж поверьте!
"Утка-сёрфер!" — TheShroud_X.
Фото © Reddit / TheShroud_X
"То, как светятся глаза этого детёныша голубя, когда солнце попадёт ему на голову..." — Bird_Herder.
Фото © Reddit / Bird_Herder
"Пьяные свиристели лежат на тротуаре в Польше после того, как наелись забродившей рябины", — DonPecz.
Фото © Reddit / DonPecz
"Крошечная розовая малиновка, которая обитает в Австралии", — FormerFruit.
Фото © Reddit / FormerFruit
"Аметистовый короткохвостый скворец", — irishrugby2015.
Фото © Reddit / irishrugby2015
"Это лусонский голубь с кровоточащим сердцем. У него есть кроваво-красное пятно на груди, из-за чего он выглядит так, будто в него выстрелили", — Thessyyy.
Фото © Reddit / Thessyyy
"Уникальное фото чёрного дрозда, летящего на палке, которую схватила скопа в Мичигане", — makaros622.
Фото © Reddit / makaros622, Джоселин Андерсон
"Только посмотрите на окраску этой голубой сиалии", — asdfpartyy.
Фото © Reddit / asdfpartyy
"Существует вид голубей с кудрявыми перьями!" — mtlgrems.
Фото © Reddit / mtlgrems
"В Сиднее, Австралия, каждый год проходит модное шоу для уток!" — asilvertintedrose.
Фото © Reddit / asilvertintedrose