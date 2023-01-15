"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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15 января, 07:30

12 птичьих кадров, от которых у вас глаза на лоб полезут, ведь такого вы никогда не видели

С незапамятных времён птицы всегда увлекали человека — ну а как тут не увлечься, когда среди них существуют такие экземпляры... Собрали 12 пернатых кадров, которые удивят кого угодно, — уж поверьте!

"Утка-сёрфер!" TheShroud_X.

Фото © Reddit / TheShroud_X

Фото © Reddit / TheShroud_X

"То, как светятся глаза этого детёныша голубя, когда солнце попадёт ему на голову..." Bird_Herder.

Фото © Reddit / Bird_Herder

Фото © Reddit / Bird_Herder

"Пьяные свиристели лежат на тротуаре в Польше после того, как наелись забродившей рябины", — DonPecz.

Фото © Reddit / DonPecz

Фото © Reddit / DonPecz

"Крошечная розовая малиновка, которая обитает в Австралии", — FormerFruit.

Фото © Reddit / FormerFruit

Фото © Reddit / FormerFruit

"Аметистовый короткохвостый скворец", — irishrugby2015.

Фото © Reddit / irishrugby2015

Фото © Reddit / irishrugby2015

"Это лусонский голубь с кровоточащим сердцем. У него есть кроваво-красное пятно на груди, из-за чего он выглядит так, будто в него выстрелили", — Thessyyy.

Фото © Reddit / Thessyyy

Фото © Reddit / Thessyyy

"Уникальное фото чёрного дрозда, летящего на палке, которую схватила скопа в Мичигане", — makaros622.

Фото © Reddit / makaros622, Джоселин Андерсон

Фото © Reddit / makaros622, Джоселин Андерсон

"Только посмотрите на окраску этой голубой сиалии", — asdfpartyy.

Фото © Reddit / asdfpartyy

Фото © Reddit / asdfpartyy

"Существует вид голубей с кудрявыми перьями!" mtlgrems.

Фото © Reddit / mtlgrems

Фото © Reddit / mtlgrems

"В Сиднее, Австралия, каждый год проходит модное шоу для уток!" asilvertintedrose.

Фото © Reddit / asilvertintedrose

Фото © Reddit / asilvertintedrose

Художница расписывает обнажённых моделей, превращая их в птиц: 10 работ, которые хочется разглядывать

Художница расписывает обнажённых моделей, превращая их в птиц: 10 работ, которые хочется разглядывать

Обложка ©

Reddit / DonPecz, Thessyyy

Сергей Трофимов

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