По этим шести признакам можно безошибочно выявить бедняка

Привычки появляются не просто так. Можно сказать, что они — отражение окружающей среды, в которой человек находится долгое время. Люди поступают по-разному в одних и тех же ситуациях именно по причине "заученности". Большинство моделей поведения, кстати, родом из детства. Насмотревшись на действия мамы и папы, ребёнок повторяет их во взрослой жизни. Если кто-то рос в нищете, велика вероятность, что, даже вырвавшись и начав получать приличную зарплату, он всё равно будет вести себя так, словно денег нет. А вы замечаете за собой эти привычки бедняков?

Привычка не откладывать и тратить все деньги

Пожалуй, первая привычка, которая сразу бросается в глаза и характерна для каждого бедняка, — тратить все средства. Кто-то может думать, что деньги на то и нужны, чтобы покупать желаемое. Ограничений по тратам, конечно же, нет. А вот риск оказаться в затруднительном положении присутствует. Спросите у друзей, знакомо ли им понятие "финансовая подушка безопасности"? Заодно и проверите, окружают вас те, кто без копейки в кармане, или всё-таки люди, осознающие важность иметь хотя бы немного средств про запас на всякий случай.

Привычка постоянно смотреть телевизор

Деструктивная привычка постоянно "залипать" в телевизор уж точно не сделает богаче. Фото © Freepik

Можно время от времени смотреть по ТВ увлекательные шоу, сериалы и кино. Но не позволяйте голубому экрану заменить вам весь досуг и стать единственным источником информации. У людей, которые привыкли к жизни в нищете, есть пагубная привычка постоянно смотреть телевизор. Читайте книги, господа. Тренируйте мозг, чтобы раньше времени не отупеть.

Привычка жить без планов на будущее

Деструктивная привычка, которая регулярно усложняет жизнь человеку. И хотя многие знают о якобы замечательном правиле жить одним днём, в действительности такой принцип заставит помучиться, снова и снова находя на пути различные трудности. А ведь, если продумать план действий заранее, всего этого можно избежать. Поэтому, если вам не понаслышке знакома привычка не строить планов, а плыть по течению, задумайтесь.

Привычка экономить на себе

Насмотревшись на несчастных родителей или родственников в детстве, у бедных людей практически всегда есть привычка экономить на себе. И такое поведение искренне удивляет: совершать импульсивные и часто ненужные покупки они могут, а вложить финансы в себя — уже нет. То же самое касается и подарков: несчастные отдадут последние деньги ради дорогого подарка для кого-то, а сами продолжат ходить в потрёпанных десятилетних джинсах. И ради чего?

Отсутствие попыток торговаться

У бедных людей есть привычка покупать всё по той цене, которую им назвали. Ведь если торговаться, все могут подумать, будто денег у них нет совсем. Фото © Freepik

Если внимательнее присмотреться к поведению богачей, можно заметить интересную особенность. Очень часто те торгуются. Покупая автомобиль или какие-то детали для производства, неважно. Просто они помнят поговорку: "Смог сбить цену — заработал". Не получилось? Ничего страшного, богатеи заведомо знали, что есть риск неудачи. А если немного сократить расходы всё же удалось, то это выгода и победа. У бедных людей привычки торговаться нет. Возможно, те боятся повышения цены в противовес, ведь тогда денег точно не хватит. Ещё нищета банально опасается, что окружающие узнают о её реальных финансовых возможностях.

Боязнь денег