10 фото родителей с чувством юмора, глядя на которых непонятно, за кем в семье нужно присматривать

"Ребёнок нарисовал меня 10 лет назад, а я выгляжу всё так же", — 10fletcher.

Фото © Reddit / 10fletcher

"Познакомьтесь с моим папой. Его зовут Рик", — Purple_Drank.

Фото © Reddit / Purple_Drank

"Мама хранит фотографию папы в кошельке ВОТ ТАК", — cuck_shed_lord_69.

Фото © Reddit / cuck_shed_lord_69

"В этом году папа пытался вырастить ананас, и у него получилось. Смотрите, какой он гордый", — vlone17.

Фото © Reddit / vlone17

"Каждое Рождество я дарю детям именные открытки. В этом году решила немного над ними приколоться и подписала всем одинаково: "Моему любимому сыну" , — TheRealBallchynz.

Фото © Reddit / TheRealBallchynz

"Разница между мамами и папами", — LittleMilton.

Фото © Reddit / LittleMilton

"Мне нужно было, чтобы жена и дочери улыбнулись для фотографии, так что я отмочил свою лучшую батину шутку", — Tio76.

Фото © Reddit / Tio76

"Папа подарил маме новую маску для работы", — jeanlagrande.

Фото © Reddit / jeanlagrande

"Хотела разыграть сына. Он сказал: "Привет, мам!" — и прошёл дальше", — HumanBeingSilly.

Фото © Reddit / HumanBeingSilly

"Причина № 82, почему детей нельзя оставлять с папами без присмотра", — mikerockitjones.