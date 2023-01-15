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15 января, 07:00

10 фото родителей с чувством юмора, глядя на которых непонятно, за кем в семье нужно присматривать

Обычно родителям приходится следить за детьми, но в подборке ниже такие приколисты в лице мам и пап, что присматривать, похоже, нужно именно за ними. Смотрите сами!

"Ребёнок нарисовал меня 10 лет назад, а я выгляжу всё так же", — 10fletcher.

Фото © Reddit / 10fletcher

Фото © Reddit / 10fletcher

"Познакомьтесь с моим папой. Его зовут Рик", — Purple_Drank.

Фото © Reddit / Purple_Drank

Фото © Reddit / Purple_Drank

"Мама хранит фотографию папы в кошельке ВОТ ТАК", — cuck_shed_lord_69.

Фото © Reddit / cuck_shed_lord_69

Фото © Reddit / cuck_shed_lord_69

"В этом году папа пытался вырастить ананас, и у него получилось. Смотрите, какой он гордый", — vlone17.

Фото © Reddit / vlone17

Фото © Reddit / vlone17

"Каждое Рождество я дарю детям именные открытки. В этом году решила немного над ними приколоться и подписала всем одинаково: "Моему любимому сыну", — TheRealBallchynz.

Фото © Reddit / TheRealBallchynz

Фото © Reddit / TheRealBallchynz

"Разница между мамами и папами", — LittleMilton.

Фото © Reddit / LittleMilton

Фото © Reddit / LittleMilton

"Мне нужно было, чтобы жена и дочери улыбнулись для фотографии, так что я отмочил свою лучшую батину шутку", — Tio76.

Фото © Reddit / Tio76

Фото © Reddit / Tio76

"Папа подарил маме новую маску для работы", — jeanlagrande.

Фото © Reddit / jeanlagrande

Фото © Reddit / jeanlagrande

"Хотела разыграть сына. Он сказал: "Привет, мам!" — и прошёл дальше", — HumanBeingSilly.

Фото © Reddit / HumanBeingSilly

Фото © Reddit / HumanBeingSilly

"Причина № 82, почему детей нельзя оставлять с папами без присмотра", — mikerockitjones.

Фото © Reddit / mikerockitjones

Фото © Reddit / mikerockitjones

10 смешных выходок родственников, за которые можно и полюбить семейные встречи

10 смешных выходок родственников, за которые можно и полюбить семейные встречи

Обложка ©

Reddit / Purple_Drank, jeanlagrande

Сергей Трофимов

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