10 фото родителей с чувством юмора, глядя на которых непонятно, за кем в семье нужно присматривать
Обычно родителям приходится следить за детьми, но в подборке ниже такие приколисты в лице мам и пап, что присматривать, похоже, нужно именно за ними. Смотрите сами!
"Ребёнок нарисовал меня 10 лет назад, а я выгляжу всё так же", — 10fletcher.
Фото © Reddit / 10fletcher
"Познакомьтесь с моим папой. Его зовут Рик", — Purple_Drank.
Фото © Reddit / Purple_Drank
"Мама хранит фотографию папы в кошельке ВОТ ТАК", — cuck_shed_lord_69.
Фото © Reddit / cuck_shed_lord_69
"В этом году папа пытался вырастить ананас, и у него получилось. Смотрите, какой он гордый", — vlone17.
Фото © Reddit / vlone17
"Каждое Рождество я дарю детям именные открытки. В этом году решила немного над ними приколоться и подписала всем одинаково: "Моему любимому сыну", — TheRealBallchynz.
Фото © Reddit / TheRealBallchynz
"Разница между мамами и папами", — LittleMilton.
Фото © Reddit / LittleMilton
"Мне нужно было, чтобы жена и дочери улыбнулись для фотографии, так что я отмочил свою лучшую батину шутку", — Tio76.
Фото © Reddit / Tio76
"Папа подарил маме новую маску для работы", — jeanlagrande.
Фото © Reddit / jeanlagrande
"Хотела разыграть сына. Он сказал: "Привет, мам!" — и прошёл дальше", — HumanBeingSilly.
Фото © Reddit / HumanBeingSilly
"Причина № 82, почему детей нельзя оставлять с папами без присмотра", — mikerockitjones.
Фото © Reddit / mikerockitjones
Reddit / Purple_Drank, jeanlagrande