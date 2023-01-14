Вы точно не знали, что эти российские актёры влюбились друг в друга во время съёмок

Романы между актёрами на съёмочных площадках — вещь достаточно обыденная. Изображая человека влюблённого, трудно не перенести эти же чувства на себя настоящего. Поэтому нередко случается, что во время съёмок актёры главных и не очень ролей влюбляются по-настоящему. У большинства, правда, чувства долго не живут. Но эти люди полюбили друг друга сильно и надолго.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Судьбоносными для Дмитрия и Ольги стали роли в фильме "Прогулка по эшафоту". Будущие супруги увидели друг друга впервые в 1991 году. Сегодня союз Певцова и Дроздовой — пример, насколько прочными могут быть чувства, зародившиеся на съёмочной площадке. Пара, поженившаяся в 1994-м, крепка до сих пор. В 2007-м у супругов родился сын Елисей.

Юлия Такшина и Григорий Антипенко

Юлия Такшина и Григорий Антипенко. Фото © ТАСС / Михаил Фомичёв

Герои популярного сериала "Не родись красивой", в котором роль возлюбленной Григория играла Нелли Уварова. Но это не помешало Антипенко и Такшиной обратить внимание друг для друга. Как вспоминает Юлия, во время перерывов они с актёром часто оставались вместе. Отношения развивались стремительно, но брак пара регистрировать не стала — жила без росписи. У артистов родилось двое сыновей — Иван и Фёдор. В 2012-м Такшина и Антипенко разошлись.

Игорь Петренко и Екатерина Климова

Игорь Петренко и Екатерина Климова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Ещё одна актёрская парочка, влюбившаяся на съёмочной площадке, — Игорь Петренко и Екатерина Климова. Они были знакомы и до сериала "Лучший город на Земле", но именно на тех съёмках поняли, что испытывают друг к другу сильные романтические чувства. Ради любви оба развелись с прежними супругами. В 2004 году Игорь Петренко и Екатерина Климова поженились. У них родилось двое сыновей — Матвей и Корней. А через 10 лет после свадьбы, в 2014-м, парочка расторгла брак.

Мария Куликова и Денис Матросов

Мария Куликова и Денис Матросов. Фото © Кleo.ru

Трудно не поддаться чувствам, долго играя влюблённых. На съёмочной площадке сериала "Две судьбы" Мария Куликова и Денис Матросов встретились и полюбили друг друга. Точнее, как вспоминала актриса, Денис понравился ей с первого взгляда. Поэтому пришлось немного подтолкнуть его к действиям. Обольстительные уловки Куликовой не остались незамеченными, и вскоре Матросов ответил взаимностью. В 2011 году они официально зарегистрировали отношения, чуть позже родился сын Иван. Но, как это бывает, снимаясь в очередном проекте, Денис начал крутить роман с другой актрисой. Узнав об этом, Мария подала на развод, и в 2016 году пара распалась.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев