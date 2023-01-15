10 керамических изделий, доказывающих, что даже обычную кружку можно сделать произведением искусства

"Фартук на кухню — мой пока что самый масштабный керамический проект", — Antony_PC.

Фото © Reddit / Antony_PC

"Глазурь вышла из-под контроля", — RestEqualsRust.

Фото © Reddit / RestEqualsRust

Фото © Reddit / Em_Art

"Кружка "оставьте меня в покое", — bibothebarbarian.

Фото © Reddit / bibothebarbarian

"Посмотрите на эти алтари, которые сделала моя девушка. Она всегда так стесняется показывать свои работы, а зря", — Stoneway933R.

Фото © Reddit / Stoneway933R

"Получил эту красоту с обжига! А ещё меня приняли в художественную школу для изучения керамики со стипендией в 75% — просто сумасшествие какое-то! Сегодня хороший день", — soulramics.

Фото © Reddit / soulramics

"Посмотрите, какая ваза!" — Vandinite.

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"Заварник моей мамы", — planckIQ.

Фото © Reddit / planckIQ

"Моя ваза в форме руки", — ITGenji.

Фото © Reddit / ITGenji

"Ручная резьба, цветной фарфор. Только что из печи", — ForestCeramicCo.