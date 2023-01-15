10 керамических изделий, доказывающих, что даже обычную кружку можно сделать произведением искусства
Керамика бывает намного интереснее, чем вы можете представить! Собрали 10 работ, от которых у любого глаза на лоб полезут.
"Фартук на кухню — мой пока что самый масштабный керамический проект", — Antony_PC.
Фото © Reddit / Antony_PC
"Глазурь вышла из-под контроля", — RestEqualsRust.
Фото © Reddit / RestEqualsRust
"Как насчёт лягушек?" — Em_Art.
Фото © Reddit / Em_Art
"Кружка "оставьте меня в покое", — bibothebarbarian.
Фото © Reddit / bibothebarbarian
"Посмотрите на эти алтари, которые сделала моя девушка. Она всегда так стесняется показывать свои работы, а зря", — Stoneway933R.
Фото © Reddit / Stoneway933R
"Получил эту красоту с обжига! А ещё меня приняли в художественную школу для изучения керамики со стипендией в 75% — просто сумасшествие какое-то! Сегодня хороший день", — soulramics.
Фото © Reddit / soulramics
"Посмотрите, какая ваза!" — Vandinite.
Фото © Reddit / Vandinite, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Johnson Tsang
"Заварник моей мамы", — planckIQ.
Фото © Reddit / planckIQ
"Моя ваза в форме руки", — ITGenji.
Фото © Reddit / ITGenji
"Ручная резьба, цветной фарфор. Только что из печи", — ForestCeramicCo.
Фото © Reddit / ForestCeramicCo
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Reddit / planckIQ, bibothebarbarian