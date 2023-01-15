Как понять, что перед вами неудачник: 7 вещей, которые любят носить страдальцы

Определить, перед вами неудачник или уверенный в себе (порой даже слишком) человек, просто. Нужно всего лишь обратить внимание на внешний вид собеседника. И речь не про то, что, например, личности, любящие и ценящие себя, всегда выглядят опрятно и ухоженно. Поговорим про одежду и её цвета. Ведь именно они и дают основные подсказки, с помощью которых можно распознать страдальца. Как одеваются и что любят носить те, у кого ничего не получается?

1. Вещи пастельных оттенков

Не всегда приглушённые цвета говорят о том, что человек разбирается в стиле. Нередко неброские, тёмные и серые оттенки вещей выдают нежелание выделяться из толпы. Такой собеседник не намерен привлекать к себе внимание.

2. Длинные платья, скрывающие фигуру

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Понятное дело, что одеваемся мы под настроение и различные ситуации. Но всё же иногда можно проследить некоторые закономерности. Например, если женщина буквально каждый день носит длинные платья, это неспроста. Может, и личный стиль, но также явная подсказка, что мадам не слишком уверена в себе и пытается спрятаться в наряде.

3. Бесформенные и оверсайз вещи

Балахоны и огромные вещи обычно указывают на то, что человеку не слишком нравится его тело. Он пытается облачиться во что-то просторное нарочно, чтобы как можно сильнее скрыть себя. Бывают и такие случаи, когда бесформенными вещи становятся из-за банальной заношенности. Представьте, сколько раз их носили и стирали, что изначальные силуэт и форма деформировались. Разве счастливый и успешный человек будет в таких ходить?

4. Одежда тёмных цветов

С одной стороны, модники обожают вещи тёмных, особенно чёрных оттенков. В сочетании с яркими аксессуарами такой образ выглядит по-настоящему стильно. С другой, если человек всё время ходит в траурных цветах и никогда или очень редко надевает что-то яркое, это прямой намёк на то, что перед вами страдалец с заниженной самооценкой.

5. Слишком вычурные аксессуары

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Ещё те, кто не доволен жизнью, не умеют находить золотую середину: либо одеваются совсем незаметно, либо полностью во что-то яркое и броское. Таким людям кажется, что, исключительно нарядившись вычурно, смогут заинтересовать окружающих. Ведь своим негармоничным и ярким образом будут транслировать мысль: посмотрите на меня, я такой классный. Уверенным же в себе личностям вполне по силам дополнить скучный лук аксессуарами, чтобы выглядеть в глазах других привлекательно.

6. Мамины и папины вещи

Не всегда буквально люди носят вещи старших членов семьи, но бывает, что неосознанно копируют стиль родителей. В зрелом возрасте подобные наряды никого не удивят. А вот если вы ещё достаточно молоды, все эти бабушкины или дедовы вещи не только прибавят возраста, но и заставят всех вокруг задуматься, а не неудачник ли вы. Ведь именно страдальцы не тратят силы на поиск собственной изюминки.

7. Вещи, которые не сочетаются