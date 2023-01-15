Как понять, что перед вами неудачник: 7 вещей, которые любят носить страдальцы
То, что мы надеваем, гораздо сильнее выдаёт наши мысли и настроение, чем принято считать. Самооценку человека, кстати, тоже можно раскрыть по выбору одежды. Что так сильно любят носить неудачники?
Определить, перед вами неудачник или уверенный в себе (порой даже слишком) человек, просто. Нужно всего лишь обратить внимание на внешний вид собеседника. И речь не про то, что, например, личности, любящие и ценящие себя, всегда выглядят опрятно и ухоженно. Поговорим про одежду и её цвета. Ведь именно они и дают основные подсказки, с помощью которых можно распознать страдальца. Как одеваются и что любят носить те, у кого ничего не получается?
1. Вещи пастельных оттенков
Не всегда приглушённые цвета говорят о том, что человек разбирается в стиле. Нередко неброские, тёмные и серые оттенки вещей выдают нежелание выделяться из толпы. Такой собеседник не намерен привлекать к себе внимание.
2. Длинные платья, скрывающие фигуру
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Понятное дело, что одеваемся мы под настроение и различные ситуации. Но всё же иногда можно проследить некоторые закономерности. Например, если женщина буквально каждый день носит длинные платья, это неспроста. Может, и личный стиль, но также явная подсказка, что мадам не слишком уверена в себе и пытается спрятаться в наряде.
3. Бесформенные и оверсайз вещи
Балахоны и огромные вещи обычно указывают на то, что человеку не слишком нравится его тело. Он пытается облачиться во что-то просторное нарочно, чтобы как можно сильнее скрыть себя. Бывают и такие случаи, когда бесформенными вещи становятся из-за банальной заношенности. Представьте, сколько раз их носили и стирали, что изначальные силуэт и форма деформировались. Разве счастливый и успешный человек будет в таких ходить?
4. Одежда тёмных цветов
С одной стороны, модники обожают вещи тёмных, особенно чёрных оттенков. В сочетании с яркими аксессуарами такой образ выглядит по-настоящему стильно. С другой, если человек всё время ходит в траурных цветах и никогда или очень редко надевает что-то яркое, это прямой намёк на то, что перед вами страдалец с заниженной самооценкой.
5. Слишком вычурные аксессуары
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Ещё те, кто не доволен жизнью, не умеют находить золотую середину: либо одеваются совсем незаметно, либо полностью во что-то яркое и броское. Таким людям кажется, что, исключительно нарядившись вычурно, смогут заинтересовать окружающих. Ведь своим негармоничным и ярким образом будут транслировать мысль: посмотрите на меня, я такой классный. Уверенным же в себе личностям вполне по силам дополнить скучный лук аксессуарами, чтобы выглядеть в глазах других привлекательно.
6. Мамины и папины вещи
Не всегда буквально люди носят вещи старших членов семьи, но бывает, что неосознанно копируют стиль родителей. В зрелом возрасте подобные наряды никого не удивят. А вот если вы ещё достаточно молоды, все эти бабушкины или дедовы вещи не только прибавят возраста, но и заставят всех вокруг задуматься, а не неудачник ли вы. Ведь именно страдальцы не тратят силы на поиск собственной изюминки.
7. Вещи, которые не сочетаются
Неудачникам порой настолько всё равно на внешний вид, что надевают совершенно не сочетающиеся между собой вещи. То есть по принципу "лишь бы было удобно". И это как раз та подсказка, которая расскажет о характере. Личности, не любящие себя, не станут тратить время и собирать наряд, потому что им не нравится выглядеть с иголочки. Главное, что пришли в одежде и не голыми, правда?
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