На какие вещи в доме обращать внимание, чтобы прочитать хозяина

Даже если человек снова и снова повторяет, что всё в порядке, проверить, правда это или ложь, легко. Неосознанно люди совершают определённые действия, напрямую рассказывая окружающим о своём состоянии. Человек может нагло улыбаться вам в лицо, но при этом у него в квартире постоянно беспорядок — это укажет на его притворство. Хотите научиться читать друзей по обстановке в их домах? Тогда обратите внимание на следующие вещи.

Бардак на полках в шкафу

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У всех бывает такое настроение, когда нет совершенно никакого желания разбирать шкаф и наводить порядок на полках. Скомкали вещи, бросили внутрь и пошли по делам. Но, если вы замечаете такую особенность у человека, чья квартира в общих чертах чистая, задумайтесь. Может ли бардак в шкафу отражать внутреннее состояние? Ещё как. Обычно порядок на полках игнорирует личность, которая немного запуталась в себе. По каким-то причинам отпустить прошлое страшно и больно, но и вперёд идти с грузом не получается. Всему виной — ностальгия. То есть вещи становятся объектами, на которые проецируется опыт, а его не так-то просто принять и распрощаться с ним. Поэтому копятся на полках хаотично.

Грязь и пыль в квартире

Присмотритесь и к общему состоянию помещения. Всё ли лежит на местах и аккуратно ли сложено или везде летает пыль, а полы явно давно не мыли. Если обстановка вокруг загрязнённая, это подсказка о том, что творится в душе у человека. Скорее всего, ваш знакомый или член семьи переживает какой-то кризис. Потому все его мысли сконцентрированы на определённой проблеме, а до остального дела нет. Попробуйте мягко и ненавязчиво поинтересоваться, всё ли хорошо и как вы можете помочь, если ситуация того требует.

Определённые плакаты и картины

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Приходите к знакомому в гости, а прямо с порога вас встречает картина с воодушевляющей цитатой? В комнатах или на кухне тоже замечены подобные мотивационные постеры и картинки? Что все они значат? Удивительно интересный факт: такой декор в доме укажет на то, что хозяин — невротик. У таких личностей слабая эмоциональная стабильность. А похожими штуками они поддерживают себя: легче справляются с тревожностью или унынием.

Немытая посуда на кухне

Мыть посуду сразу после еды — полезная привычка, которая облегчает жизнь. А что же тогда о владельце расскажут вечно грязные тарелки в раковине? Как минимум то, что человек находится в стрессе. Энергия тратится на что-то другое, например притворство перед домашними и доказывание всем, что "всё хорошо". Потому на простые действия сил не остаётся. Счастливые люди вряд ли отложат минутное действие на потом и станут копить вокруг себя грязь.

Беспорядок в ванной комнате

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Обстановка в ванной комнате считается прямым отражением самооценки человека. По ней можно быстро определить: перед вами нытик, самоуверенный нарцисс или тот, кто себя адекватно оценивает. При мытье рук пробегитесь взглядом вокруг. Если заметите много средств для ухода за кожей, разные баночки с шампунями и бальзамами, да и в целом в помещении находиться комфортно, значит, у хозяина всё хорошо. А вот минимальный набор средств гигиены намекнёт на низкую самооценку обитателя жилища. Кстати, обратите внимание и на средства для уборки. Наблюдаете большое количество бытовой химии — значит, человек, пригласивший вас в дом, заядлый консерватор.

Неубранная кровать