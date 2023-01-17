Как составить карту желаний и почему это нужно успеть сделать до конца января

Что такое карта желаний и как она работает? Этот плакат с изображениями, то есть коллаж из образов, — прекрасный инструмент для определения и реализации мечт на год. Инструмент был заимствован из фэншуй и никакой магии в процессе не происходит, уверяют специалисты. За исполнение грёз отвечают психология и, конечно, личная мотивация. У человека, составившего коллаж желаний, на подсознательном уровне сохраняются готовые образы того, о чём он мечтает. Соответственно, он чётко знает, к чему стремиться. Как правильно формулировать желания на карте желаний и в какой момент это лучше всего делать, рассказала биоэнерготерапевт, ясновидящая Мирелла Гасанова.

Что нужно для карты желаний?

Тем, кто решил составить коллаж желаний, понадобится лист бумаги, например ватман формата А3 или больше — зависит от вашей фантазии. Также нужно приготовить фото, картинки с изображениями целей на конкретный период, скажем, 2023 год. Найти такие вдохновляющие снимки можно в журналах и каталогах или распечатать изображения из Сети. Важно: мечты должны быть показаны максимально конкретно. Не обойтись и без хорошего настроения и искренних намерений реализовать то, о чём просите Вселенную.

Когда составлять карту желаний в 2023 году?

Идеальное время для составления карты желаний — новолуние и период растущей луны, считают эзотерики. Многие стараются подготовить доску желаний до Нового года, а если не успели, решают не делать вовсе. В реальности соорудить коллаж можно и в январе, тем более что по восточному календарю смена года произойдёт в ночь с 31 января на 1 февраля.

Сколько секторов в карте желаний?

Идеальное время для составления коллажа желаний — новолуние и весь период растущей луны. В карте мечты распределены по подгруппам: по центру расположен сектор "Я", вокруг размещены материальные желания и другие цели. Фото © Shutterstock

Коллаж визуализации условно поделён на девять секторов, порядок их прочтения — по часовой стрелке. В центре карты расположен сектор "Я" — он отвечает за ваше здоровье и общее состояние. Вокруг размещены остальные восемь подгрупп: материальные желания, богатство; самореализация и слава; отношения и любовь; дети, творчество; путешествия; карьера; образование; семья и домашние животные.

Как можно делать карту желаний в 2023-м?

Начинайте с левого верхнего угла — там расположен сектор богатства. В него поместите всё материальное: квартира, автомобиль, дача, одежда и украшения, денежные купюры. Ни в коем случае не стесняйтесь и тем более не стыдитесь дорогих желаний. Следующий участок — зона самореализации, славы. Туда можно приклеить изображения наград, грамот, медалей или рукоплещущей толпы. Можно указать конкретные номинации, в которых вы хотите блистать и быть круче всех. Далее идут любовь и отношения. Подумайте, какой видите личную жизнь в 2023 году? Возможно, вы только мечтаете о романтических отношениях или уже нацеливаетесь на регистрацию брака. В этот сектор поместите всё, с чем у вас ассоциируется любовь.

В подгруппу "Дети, творчество" те, кто мечтает стать родителем, должны поместить фото малышей. Ну а те, кто хочет развиваться в музыке и танцах, искусстве, литературе, могут приклеить снимки известных людей мира культуры. Под творческим участком — зона путешествий. Там можно указывать города и страны из личного списка "к посещению", а ещё кадры из аэропортов и с вокзалов.

Снизу в центре — зона карьеры. Определитесь с форматом — работа на корпорацию или фриланс. Укажите желаемый размер зарплаты и валюту, в которой её будут вам выплачивать. Хотите повышения? Есть решение! Приклеивайте фотографию делового человека, руководящего командой или выглядящего как шеф. Слева — участок для знаний и самореализации. В нём красуются картинки с сертификатами, дипломами. Если хотите выучить иностранный язык, наклейте флаг страны, в которой на нём говорят. Давно мечтаете водить? Обозначьте это правами.

Сектор выше — семья, дом, животные. Снимки, размещённые в нём, должны быть тёплыми: семейный обед, объятия с близкими, игры детей с животными и так далее. По центру должна быть ваша фотография, которая вам очень нравится и на которой вы улыбаетесь. Вокруг неё — картинки с тематикой здоровья: правильное питание, спорт, процедуры в салонах, массаж.

Как активировать карту желаний?

Карта желаний должна висеть на видном месте — так она будет активирована, а вы начнёте работать над сбычей мечт. Фото © Shutterstock

Чтобы активировать доску желаний, повесьте её на видное место — она должна бросаться вам в глаза по несколько раз на дню, пишет "Вечерняя Москва". Изучать секторы в карте нужно по отдельности. Например, утром выберите одну из тем с коллажа и начните представлять, как уже имеете то, что поместили на него. Попробуйте понять, какие эмоции и ощущения испытываете. Действительно ли это ваше желание? Истинное ли оно?

Если все ответы "да", ваше желание уже начинает работать. Остаётся только идти ему навстречу — сидеть сложа руки не получится. Помните, что карта помогает только создавать реалистичный образ вашего желания, а как быстро оно сбудется, зависит только от вас Мирелла Гасанова Биоэнерготерапевт, ясновидящая