5 плохих привычек, которые мешают быть счастливым на работе

Большинство людей рассматривает работу как обязанность. Лишь способ получения денег, который и не должен нравиться или приносить удовольствие. Вытерпел смену и пошёл домой — уставший, грустный, измотанный. Причина несчастья — неправильно выбранная специальность, или всё же есть что-то ещё? Вы и сами не замечаете, как допускаете ошибки, мешающие не только продвигаться по карьерой лестнице, но и оставаться счастливым и воодушевлённым. От каких привычек стоит скорее избавиться, чтобы начать радоваться каждому новому рабочему дню?

1. Привычка делать всё идеально

Перфекционизм — главный убийца любого удовольствия от занятия каким-либо делом. Потому как человек не наслаждается процессом, а всё время ищет недостатки и ошибки, исправляя их по несколько раз. Людям с такой привычкой тяжело радоваться готовности задачи, ведь они могли сделать всё якобы лучше. Отсюда появляется чувство разочарования в самом себе и боязнь ошибиться, что тоже мешает гордиться проделанной работой.

2. Привычка бояться ошибок

Привычка бояться ошибок очень сильно изматывает, лишая не только настроения, но и желания что-либо делать. Фото © Freepik

Есть отличная поговорка: "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Люди не могут купить страховку от неудач. Но именно те сотрудники, кто по привычке зациклен на страхе ошибиться, чаще всего и просчитываются. А ещё теряют продуктивность и наслаждение от процесса. Потому что переживания очень сильно изматывают и сковывают в действиях. Приходится думать в два или даже три раза больше, прокручивая в голове негативные сценарии последствий. Не реагировать на оплошность, как на конец света, а учиться не допускать в будущем — высот достигают именно сотрудники с таким мышлением. Признайте недостатки и работайте над ними.

3. Привычка практиковать многозадачность

Что до ошибок из предыдущего пункта, рискнём предположить, откуда они появляются. Основной причиной неудач на работе становится привычка практиковать многозадачность. Она же способствует накоплению негативных эмоций. Заниматься делами нужно по очереди, а не всеми одновременно и по чуть-чуть. Так вы избежите перегруза и не столкнётесь с внутренним отторжением, то есть сильным стрессом и желанием всё бросить. А если всё сладко да гладко, как можно не любить работу?

4. Привычка переоценивать возможности

Из-за привычки брать на себя больше, чем можете выполнить, устаёте, и хочется иногда просто уволиться. Фото © Freepik

Реально ли полюбить профессию, в которой вы регулярно устаёте, потому что делаете больше своих возможностей? Привычка переоценивать силы может появиться как из-за синдрома самозванца, так и из-за давления руководства и коллег. Порой трудно понять, сколько у вас ресурса. Но регулярно перерабатывать и в итоге выгорать тоже не вариант. Именно так и становятся трудоголиками, кто жизни не видит, а только работает 24/7. Если не отдыхать и перегружать себя делами на регулярной основе, о каком удовольствии от процесса может идти речь? Как можно скорее распрощайтесь с этой плохой привычкой. Напоминаем: рядом находятся коллеги, которые, вообще-то, занимаются с вами одним делом. Не тяните всё "одеяло" на себя.

5. Привычка откладывать половину дел на "потом"