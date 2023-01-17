"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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17 января, 07:25

10 фото наших питомцев, глядя на которые, понимаешь, что грустят порой даже животные

Этим милашкам только в мелодрамах сниматься. Один взгляд на их мордочки — и вот уже даже самые суровые вытирают с лица скупую слезу. Не верите? Посмотрите сами!

"Он любит сидеть тут, пока я готовлю ужин. Он такой грустный, но ещё не подозревает, что уже скоро будет весить под 50 кг и на эту полочку не влезет!" Mekare13.

Фото © Reddit / Mekare13

Фото © Reddit / Mekare13

"Собакен врезался в меня, когда я несла тарелку с хлопьями. Очень грустит из-за этого", — Wavesonics.

Фото © Reddit / Wavesonics

Фото © Reddit / Wavesonics

"Эта грустная мордашка, которую он изображает, когда я запрещаю ему ложиться мне на колени во время поездок", — pupsaurus.

Фото © Reddit / pupsaurus

Фото © Reddit / pupsaurus

"Это Луху. Всегда выглядит грустным, но он тот ещё милашка, поверьте мне", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Его лицо, когда я сказала, что время для игр закончилось и нужно возвращаться домой", — Panther779.

Фото © Reddit / Panther779

Фото © Reddit / Panther779

"Грустная жабка", — TheSANEG.

Фото © Reddit / TheSANEG

Фото © Reddit / TheSANEG

"Моя кошка недавно разродилась. Этот постоянно с грустной мордочкой ходит", — _moonflower_.

Фото © Reddit / _moonflower_

Фото © Reddit / _moonflower_

"Артемиде сегодня 5 лет! Она грустная, потому что попала под дождь", — MRAGGGAN.

Фото © Reddit / MRAGGGAN

Фото © Reddit / MRAGGGAN

"Где-то год назад он забрёл к нам в дом и посмотрел на нас этими грустными глазами. С тех пор на улицу так и не выходил", — traaavos.

Фото © Reddit / traaavos

Фото © Reddit / traaavos

"Грустный котёнок в Стамбуле", — deeteevee.

Фото © Reddit / deeteevee

Фото © Reddit / deeteevee

10 пушистых громадин, которые не только в разы больше обычных питомцев, но и милее во столько же

10 пушистых громадин, которые не только в разы больше обычных питомцев, но и милее во столько же

Обложка ©

Reddit / vladgrinch, TheSANEG

Сергей Трофимов

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