10 фото наших питомцев, глядя на которые, понимаешь, что грустят порой даже животные
Этим милашкам только в мелодрамах сниматься. Один взгляд на их мордочки — и вот уже даже самые суровые вытирают с лица скупую слезу. Не верите? Посмотрите сами!
"Он любит сидеть тут, пока я готовлю ужин. Он такой грустный, но ещё не подозревает, что уже скоро будет весить под 50 кг и на эту полочку не влезет!" — Mekare13.
Фото © Reddit / Mekare13
"Собакен врезался в меня, когда я несла тарелку с хлопьями. Очень грустит из-за этого", — Wavesonics.
Фото © Reddit / Wavesonics
"Эта грустная мордашка, которую он изображает, когда я запрещаю ему ложиться мне на колени во время поездок", — pupsaurus.
Фото © Reddit / pupsaurus
"Это Луху. Всегда выглядит грустным, но он тот ещё милашка, поверьте мне", — vladgrinch.
Фото © Reddit / vladgrinch
"Его лицо, когда я сказала, что время для игр закончилось и нужно возвращаться домой", — Panther779.
Фото © Reddit / Panther779
"Грустная жабка", — TheSANEG.
Фото © Reddit / TheSANEG
"Моя кошка недавно разродилась. Этот постоянно с грустной мордочкой ходит", — _moonflower_.
Фото © Reddit / _moonflower_
"Артемиде сегодня 5 лет! Она грустная, потому что попала под дождь", — MRAGGGAN.
Фото © Reddit / MRAGGGAN
"Где-то год назад он забрёл к нам в дом и посмотрел на нас этими грустными глазами. С тех пор на улицу так и не выходил", — traaavos.
Фото © Reddit / traaavos
"Грустный котёнок в Стамбуле", — deeteevee.
Фото © Reddit / deeteevee
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Reddit / vladgrinch, TheSANEG