10 фото наших питомцев, глядя на которые, понимаешь, что грустят порой даже животные

"Он любит сидеть тут, пока я готовлю ужин. Он такой грустный, но ещё не подозревает, что уже скоро будет весить под 50 кг и на эту полочку не влезет!" — Mekare13.

Фото © Reddit / Mekare13

"Собакен врезался в меня, когда я несла тарелку с хлопьями. Очень грустит из-за этого", — Wavesonics.

Фото © Reddit / Wavesonics

"Эта грустная мордашка, которую он изображает, когда я запрещаю ему ложиться мне на колени во время поездок", — pupsaurus.

Фото © Reddit / pupsaurus

"Это Луху. Всегда выглядит грустным, но он тот ещё милашка, поверьте мне", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

"Его лицо, когда я сказала, что время для игр закончилось и нужно возвращаться домой", — Panther779.

Фото © Reddit / Panther779

Фото © Reddit / TheSANEG

"Моя кошка недавно разродилась. Этот постоянно с грустной мордочкой ходит", — _moonflower_.

Фото © Reddit / _moonflower_

"Артемиде сегодня 5 лет! Она грустная, потому что попала под дождь", — MRAGGGAN.

Фото © Reddit / MRAGGGAN

"Где-то год назад он забрёл к нам в дом и посмотрел на нас этими грустными глазами. С тех пор на улицу так и не выходил", — traaavos.

Фото © Reddit / traaavos

"Грустный котёнок в Стамбуле", — deeteevee.