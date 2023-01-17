10 фото школьных обедов из разных стран, которые многих заставят задуматься

Всегда интересно посмотреть, а как там, у "них"? Порылись на Reddit и нашли фотографии школьных обедов со всего света. Причём ими поделились сами школьники. В подборке ниже — 10 показательных кадров.