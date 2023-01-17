10 фото школьных обедов из разных стран, которые многих заставят задуматься
Всегда интересно посмотреть, а как там, у "них"? Порылись на Reddit и нашли фотографии школьных обедов со всего света. Причём ими поделились сами школьники. В подборке ниже — 10 показательных кадров.
"Вот как выглядят бесплатные школьные обеды в Таиланде", — UnlikelyFix.
Фото © Reddit / UnlikelyFix
"Вот такой обед дают ученикам средней школы в Германии", — ScoochMagooch.
Фото © Reddit / ScoochMagooch
"Мой школьный обед в Пекине, Китай", — Altruistic_Dog445.
Фото © Reddit / Altruistic_Dog445
"Вот как выглядит школьный обед в Швеции", — bigblue.
Фото © Reddit / bigblue
"Мой финский школьный обед (вегетарианский вариант)", — JizzPimple.
Фото © Reddit / JizzPimple
"Смотрю я на ваши шведские и финские школьные обеды <...> и хочу поделиться тем, что дают у нас в Польше", — pics.
Фото © Reddit / pics
"Вот мой потрясающий школьный обед (я живу в Корее)! В школах есть квалифицированный диетолог, который составляет меню", — StiffCrustySock.
Фото © Reddit / StiffCrustySock
"Бесплатный школьный обед в Калифорнии", — bestoblivion.
Фото © Reddit / bestoblivion
"Школьный обед в Таиланде. 25 бат (52 рубля)", — PinkKnapsack.
Фото © Reddit / PinkKnapsack
"Школьный обед в России (бесплатный)", — KristyKris9.
Фото © Reddit / KristyKris9
Reddit / Altruistic_Dog445, KristyKris9