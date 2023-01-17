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17 января, 11:30

10 фото школьных обедов из разных стран, которые многих заставят задуматься

Всегда интересно посмотреть, а как там, у "них"? Порылись на Reddit и нашли фотографии школьных обедов со всего света. Причём ими поделились сами школьники. В подборке ниже — 10 показательных кадров.

"Вот как выглядят бесплатные школьные обеды в Таиланде", — UnlikelyFix.

Фото © Reddit / UnlikelyFix

Фото © Reddit / UnlikelyFix

"Вот такой обед дают ученикам средней школы в Германии", — ScoochMagooch.

Фото © Reddit / ScoochMagooch

Фото © Reddit / ScoochMagooch

"Мой школьный обед в Пекине, Китай", — Altruistic_Dog445.

Фото © Reddit / Altruistic_Dog445

Фото © Reddit / Altruistic_Dog445

"Вот как выглядит школьный обед в Швеции", — bigblue.

Фото © Reddit / bigblue

Фото © Reddit / bigblue

"Мой финский школьный обед (вегетарианский вариант)", — JizzPimple.

Фото © Reddit / JizzPimple

Фото © Reddit / JizzPimple

"Смотрю я на ваши шведские и финские школьные обеды <...> и хочу поделиться тем, что дают у нас в Польше", — pics.

Фото © Reddit / pics

Фото © Reddit / pics

"Вот мой потрясающий школьный обед (я живу в Корее)! В школах есть квалифицированный диетолог, который составляет меню", — StiffCrustySock.

Фото © Reddit / StiffCrustySock

Фото © Reddit / StiffCrustySock

"Бесплатный школьный обед в Калифорнии", — bestoblivion.

Фото © Reddit / bestoblivion

Фото © Reddit / bestoblivion

"Школьный обед в Таиланде. 25 бат (52 рубля)", — PinkKnapsack.

Фото © Reddit / PinkKnapsack

Фото © Reddit / PinkKnapsack

"Школьный обед в России (бесплатный)", — KristyKris9.

Фото © Reddit / KristyKris9

Фото © Reddit / KristyKris9

10 школьных принадлежностей времён СССР, глядя на которые захочется снова сесть за парту

10 школьных принадлежностей времён СССР, глядя на которые захочется снова сесть за парту

Обложка ©

Reddit / Altruistic_Dog445, KristyKris9

Сергей Трофимов

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