VK открыл набор на бесплатную практику по IT-технологиям для школьников и студентов

VK запустил образовательную онлайн-практику "IT-дайвинг" для старшеклассников и студентов первого или второго курса бакалавриата любых российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Бесплатная практика пройдёт с 10 по 28 февраля. Ребят познакомят с перспективными профессиями в IT-сфере и покажут, как работают технологические проекты изнутри. После этого каждый выберет одно из шести направлений и получит соответствующее задание. При этом у участников будет возможность обсудить кейс с экспертом компании.

"Участникам будет доступно на выбор шесть популярных направлений: Android- или фронтенд-разработка, UX-исследования, комьюнити-менеджмент, тестирование, информационная безопасность", — говорится в сообщении.

Ребята, которые успешно пройдут программу, получат сертификаты, а лучших пригласят на очное закрытое мероприятие в офис VK в Москве. Регистрация продлится до девятого февраля в мини-приложении "IT-дайвинг" во "ВКонтакте".