Лавров назвал несуразными выдвигаемые Зеленским мирные инициативы
Мирные инициативы для урегулирования конфликта, которые предлагает президент Украины Владимир Зеленский, являются совершенно несуразными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
"Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено всё что можно", — отметил министр.
Так, напомнил Лавров, украинский лидер потребовал продовольственной, энергетической и биологической безопасности, вывода российских войск отовсюду, "покаяния РФ", трибунала и осуждения.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы мирных переговоров с Украиной в текущих условиях не просматриваются из-за двух главных причин: закона Зеленского о запрете диалога с РФ и отказа Запада разрешить Киеву проявлять гибкость в этом вопросе.
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