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18 января, 08:04

Медведев назвал два пункта, необходимых для начала переговоров

Медведев: Для новых переговоров нужно в том числе признание вхождения новых регионов в состав РФ

Для возобновления переговоров Москвы и Киева необходимо не только единообразное понимание принципов международного права, но и согласие по двум правовым аспектам. Эти пункты озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в её конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения", написал он в телеграм-канале.

Медведев также обратил внимание на проблему трактовки ряда принципов, содержащихся в Уставе ООН: например, принципа самоопределения наций и принципа добросовестного исполнения международных обязательств. Зампред Совбеза напомнил, что Россия и Запад смотрят на это по-разному, и привёл в пример ситуации с бывшими территориями Украины и выполнением Минских соглашений.

Песков: Украина исключает возможность переговоров, судя по законодательству

Песков: Украина исключает возможность переговоров, судя по законодательству

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что перспективы мирных переговоров с Украиной в нынешних условиях не просматриваются из-за двух главных аспектов: закона Зеленского о запрете диалога с Москвой, а также отказа Запада разрешить Киеву проявлять гибкость в этом вопросе. А в МИД РФ подчёркивали, что в случае возобновления переговоров проходить они должны напрямую, без каких-либо посредников.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова

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