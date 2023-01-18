Медведев назвал два пункта, необходимых для начала переговоров

Для возобновления переговоров Москвы и Киева необходимо не только единообразное понимание принципов международного права, но и согласие по двум правовым аспектам. Эти пункты озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в её конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения", — написал он в телеграм-канале.