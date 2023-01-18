Издательство "Новая газета" оштрафовано на 500 тыс. рублей

Басманный суд Москвы оштрафовал издательский дом "Новая газета"* на полмиллиона рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом в среду информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 500 тысяч рублей — это максимальное наказание, которое грозит по этой статье юридическому лицу.