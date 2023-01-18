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18 января, 07:59

Издательство "Новая газета" оштрафовано на 500 тыс. рублей

Басманный суд оштрафовал издательский дом "Новая газета" за дискредитацию Российской армии

Басманный суд Москвы оштрафовал издательский дом "Новая газета"* на полмиллиона рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом в среду информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 500 тысяч рублей — это максимальное наказание, которое грозит по этой статье юридическому лицу.

"Суд признал виновным АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации)", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что суд в Карелии зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении депутата Законодательного собрания от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой. А Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал такой же иск в отношении депутата Бориса Вишневского — он тоже представитель "Яблока".

* Внесено в реестр средств массовой информации, признанных иностранными агентами.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Марина Калегина
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