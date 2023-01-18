Старейший в РФ содовый завод заплатит штраф за ядовитое голубое озеро

Пермский краевой суд оштрафовал старейший в России Березниковский содовый завод и обязал предприятие заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратурой Пермского края было установлено, что на расстоянии около 800 метров от гидротехнического сооружения — шламонакопителя — образовался водоём с жидкостью ярко-голубого цвета, а его берега покрыты белым кристаллизованным веществом. В дальнейшем стало известно, что на земельный участок возле реки Камы попадали неочищенные воды. И всё из-за испорченной траншеи, которая соединяет промышленные резервуары сточных вод. Это подтвердили эксперты, которые в том числе определили, что голубой водоём схож по цвету и составу с отходами производства Березниковского завода.

С выявленными нарушениями природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возместить ущерб, оценённый в сумму свыше 111 миллионов рублей. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении, но ведомство обжаловало его решение.

Ядовитое голубое озеро близ завода. Фото © Nashural.ru

"Пермский краевой суд согласился с позицией прокуратуры о привлечении акционерного общества к гражданско-правовой ответственности и постановил взыскать с предприятия в бюджет Березниковского городского округа 111 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Судебный акт пока не вступил в законную силу. Предприятие тем временем работает над восстановлением оборудования, препятствующего утечке неочищенных сточных вод в почву и в голубое озеро, подчеркнули в прокуратуре.