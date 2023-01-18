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18 января, 08:56

Лавров сравнил действия США по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера

Действия США по созданию антироссийской коалиции сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, воевавшего против СССР. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду.

"Как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер захватил и поставил под ружьё большинство европейских стран, бросив их против Советского Союза, так сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны", — заявил глава МИДа.

Лавров также провёл аналогию между "еврейским вопросом" несколько десятилетий назад и "русским вопросом", который беспокоит Запад сейчас. По его словам, главная цель "антироссийской коалиции" сегодня — в стратегическом поражении нашей страны.

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LIFE / Динар Шакиров

Марина Калегина

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