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18 января, 08:45

Лавров назвал Украину полицейским нацистским государством

Глава МИД Лавров: На Украине с благословения Запада создано полицейское нацистское государство

На Украине с позволения Запада было создано полицейское нацистское государство. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Создание полицейского нацистского государства [на Украине] идёт полным ходом. Сейчас оно, по сути дела, завершено с благословения Запада", — сказал Лавров во время пресс-конференции об итогах работы российских дипломатов в 2022 году.

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Также ранее Сергей Лавров дал общую характеристику всем украинским политикам, подчеркнув, что никто из них не способен к достижению договорённостей.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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