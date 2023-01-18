Лавров назвал Украину полицейским нацистским государством
Глава МИД Лавров: На Украине с благословения Запада создано полицейское нацистское государство
На Украине с позволения Запада было создано полицейское нацистское государство. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Создание полицейского нацистского государства [на Украине] идёт полным ходом. Сейчас оно, по сути дела, завершено с благословения Запада", — сказал Лавров во время пресс-конференции об итогах работы российских дипломатов в 2022 году.
Также ранее Сергей Лавров дал общую характеристику всем украинским политикам, подчеркнув, что никто из них не способен к достижению договорённостей.
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