Лавров назвал Украину полицейским нацистским государством

На Украине с позволения Запада было создано полицейское нацистское государство. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Создание полицейского нацистского государства [на Украине] идёт полным ходом. Сейчас оно, по сути дела, завершено с благословения Запада", — сказал Лавров во время пресс-конференции об итогах работы российских дипломатов в 2022 году.