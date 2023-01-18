Вплоть до летального исхода: Врач предупредила об опасности посещения салонов красоты на дому

Адекватные косметологи не станут устраивать дома салон красоты, поскольку они не могут в должной мере обеспечить клиентам безопасность. Какими последствиями может обернуться посещение таких приёмов у специалистов, рассказала Лайфу врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Долбич Анна.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Долбич Анна. Фото предоставлено Лайфу

"Адекватный врач-косметолог никогда не опустится до уровня приёма на дому. Следовательно, промышляют такой деятельностью люди, не имеющие отношения к медицине, в лучшем случае медсёстры", — подчеркнула она.

По словам Долбич, оригинальные инъекционные препараты — ботулотоксины, филлеры — продают исключительно специалистам с дипломами и сертификатами врача. Это значит, что "домашние косметологи" работают с дешёвыми неоригинальными препаратами, приобретёнными нелегальным путём. При этом с клиентами они не заключают договор, не выдают чек, следовательно, не несут никакой ответственности, а последствия могут быть самые разные.

К самым распространённым относятся инфекционные осложнения, приводящие к хирургическому лечению и, как следствие, шрамам, а в худшем случае — летальный исход. Как объяснила Долбич, аллергические реакции или анафилактический шок встречаются не так уж и редко, а дома нет специальной противошоковой аптечки.

"Единственный вариант для посещения специалистов на дому — это, пожалуй, массаж или уходовые процедуры: нанесение профессиональных кремов, сывороток, масок. То, что не требует стерильных условий проведения. Но это может сопровождаться запахом супа на плите, лаем хозяйской собачки и т.д. Оно вам надо?" — заключила Долбич.