Взлом Rutube в мае прошлого года сравнили с атакой на атомную программу Ирана

Хакерская атака на видеохостинг Rutube по стратегии сравнима с атакой на мирную атомную программу Ирана. Об этом в беседе с РБК заявил глава компании "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Речь об инциденте, который произошёл 9 мая прошлого года. По словам Жарова, операция носила разведывательный характер, однако, когда началась активная фаза, злоумышленники попытались уничтожить архитектуру Rutube без возможности восстановления.

Хакеры, которые взломали видеохостинг, инициировали запуск программы по "самостиранию серверов". По словам Жарова, стратегия не нова, однако крайне редко встречается. Похожим образом работал сетевой червь Stuxnet, преследовавший цель уничтожить атомную программу Ирана. Предприниматель уточнил, что к настоящему моменту работа Rutube после взлома полностью восстановлена.