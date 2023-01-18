Житель города Бровары в Киевской области снял на видео первые минуты после ЧП с падением вертолёта местной спасательной службы. На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло на скопление малоэтажных строений, в том числе на здание детского сада. На месте сразу же возник пожар.

Опубликовано видео первых минут падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом. Видео © Telegrаm/ Анатолий Шарий

По данным начальника Броварского управления полиции Киевской области Кирилла Самойленко, в результате крушения вертолёта и последующего пожара погибли три человека, и ещё пять пострадали. Местные СМИ при этом сообщают о пяти погибших, а число пострадавших называют от 8 до 12.