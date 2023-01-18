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18 января, 08:06

Microsoft может уволить 11 тысяч сотрудников

Sky News: Microsoft планирует сократить более 10 тысяч сотрудников

Американская компания Microsoft планирует сократить более десяти тысяч сотрудников из-за ухудшающейся экономической ситуации. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Sky News стало известно, что американский гигант программного обеспечения может объявить о планах сократить значительное число должностей по всему миру в течение нескольких дней", — говорится в тексте публикации.

По данным источника, под сокращение может попасть около 5% от всего штата Microsoft, который насчитывает более 220 тысяч человек, — т.е. около 11 тысяч работников. Аналитики утверждают, что у технологического гиганта есть целый ряд уязвимых мест, несмотря на то что многими он воспринимается как крупная и стабильная компания.

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Ранее же Лайф рассказывал, что Microsoft заняла четвёртую строчку в рейтинге самых дорогих компаний мира. Лидером стал Amazon, который, несмотря на потерю в стоимости, сумел обойти Apple и сместить "яблоко" на вторую позицию.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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