Microsoft может уволить 11 тысяч сотрудников

"Sky News стало известно, что американский гигант программного обеспечения может объявить о планах сократить значительное число должностей по всему миру в течение нескольких дней", — говорится в тексте публикации.

По данным источника, под сокращение может попасть около 5% от всего штата Microsoft, который насчитывает более 220 тысяч человек, — т.е. около 11 тысяч работников. Аналитики утверждают, что у технологического гиганта есть целый ряд уязвимых мест, несмотря на то что многими он воспринимается как крупная и стабильная компания.