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18 января, 06:44

Amazon потерял $51 млрд, но всё равно стал самой дорогой компанией мира

Amazon вновь стал самым дорогим брендом в мире, обогнав Apple

Американский онлайн-ретейлер Amazon вернул себе звание самой дорогой компании мира, сместив с первой строчки Apple. Такие данные следуют из доклада Brand Finance.

"Amazon вернул своё место самого дорогого бренда в мире, несмотря на то что стоимость бренда упала на 15% — с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда", — говорится в опубликованном релизе.

Шедший в лидерах Apple переместился на вторую строчку, потеряв 16% от своей стоимости — с 355,1 миллиарда до 297,5 миллиарда долларов. Тройку замыкает Google, который оценивается в 281,4 миллиарда долларов. На своих же позициях в сравнении с прошлым годом остались Microsoft и Wallmart — четвёртое и пятое место соответственно.

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EPA

Артур Белкин

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