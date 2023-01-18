Amazon потерял $51 млрд, но всё равно стал самой дорогой компанией мира

Американский онлайн-ретейлер Amazon вернул себе звание самой дорогой компании мира, сместив с первой строчки Apple. Такие данные следуют из доклада Brand Finance.

"Amazon вернул своё место самого дорогого бренда в мире, несмотря на то что стоимость бренда упала на 15% — с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда", — говорится в опубликованном релизе.

Шедший в лидерах Apple переместился на вторую строчку, потеряв 16% от своей стоимости — с 355,1 миллиарда до 297,5 миллиарда долларов. Тройку замыкает Google, который оценивается в 281,4 миллиарда долларов. На своих же позициях в сравнении с прошлым годом остались Microsoft и Wallmart — четвёртое и пятое место соответственно.