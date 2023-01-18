В Японии 13-летняя школьница зарезала спящую мать из-за смартфона
В японской префектуре Сидзуока 13-летняя школьница зарезала спящую мать. Причиной такого поступка стал смартфон девочки, в котором она проводила большую часть свободного времени. Подробности истории рассказывает NHK.
Полицию вызвали родственники убитой, которые обнаружили её тело с многочисленными ножевыми ранениями. В преступлении сразу заподозрили её дочь, которая вскоре созналась в содеянном. Оказалось, что девочка разозлилась на маму из-за телефона, в котором та запрещала ей сидеть. 13-летняя дочь пробралась в спальню к матери после того, как та уснула, и напала на неё с ножом. Сейчас она помещена в специальное учреждение, так как ещё не достигла возраста уголовного преследования.
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