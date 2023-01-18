В Японии 13-летняя школьница зарезала спящую мать из-за смартфона

Полицию вызвали родственники убитой, которые обнаружили её тело с многочисленными ножевыми ранениями. В преступлении сразу заподозрили её дочь, которая вскоре созналась в содеянном. Оказалось, что девочка разозлилась на маму из-за телефона, в котором та запрещала ей сидеть. 13-летняя дочь пробралась в спальню к матери после того, как та уснула, и напала на неё с ножом. Сейчас она помещена в специальное учреждение, так как ещё не достигла возраста уголовного преследования.