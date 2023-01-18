Индия в 2023 году может стать самой густонаселённой страной мира

Уже в 2023 году Индия может превзойти Китай по численности населения. Об этом сообщили эксперты World Population Review со ссылкой на данные ООН.

В настоящий момент численность населения Индии составляет 1 422 699 743 человека, а Китая — 1 425 831 143 человека. А по состоянию на 1 июля 2023 года ожидается, что будет следующий показатель: 1 428 627 663 человека против 1 425 671 352 человек соответственно.

"Хотя рост населения Индии значительно замедлился за последние несколько лет, он <...> превзойдёт Китай по численности населения к 2026 году, когда в обеих странах будет проживать около 1,46 миллиарда человек", — говорится в статье.

По данным экспертов, южноазиатская республика станет самой густонаселённой страной в мире после 2030 года. Причём население Индии достигнет своего пика в 1,65 миллиарда человек к 2060 году, а затем будет сокращаться. При этом население Китая уменьшится до 1,2 миллиарда человек.