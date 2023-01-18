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18 января, 06:38

Билли Айлиш пожаловалась на навязчивого фаната, который несколько раз вламывался к ней в дом

Билли Айлиш обратилась в полицию из-за мужчины, проникшего несколько раз в её дом

Американская певица Билли Айлиш подала заявление в полицию на временный судебный запрет против некоего Кристофера Андерсона, несколько раз проникавшего в её дом. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на юридические документы.

"Билли просит защиты от 39-летнего Кристофера Андерсона, а также защиты своих родителей и брата Финнеаса", — указывается в публикации.

Как стало известно, начиная с декабря Андерсон несколько раз проникал в дом и признавался Айлиш в любви. Из-за неудержимого поклонника звезде уже пять раз приходилось вызывать полицию и составлять протоколы. По словам Айлиш, всё это вызвало у неё сильное беспокойство, страх и эмоциональный стресс по поводу безопасности её самой, родителей и брата.

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Ранее, 6 января, в Лос-Анджелесе ограбили дом родителей певицы Билли Айлиш. Стоимость недвижимости оценивается в 800 тысяч долларов.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / billieeilish

Светлана Оперук

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