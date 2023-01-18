Билли Айлиш пожаловалась на навязчивого фаната, который несколько раз вламывался к ней в дом

Американская певица Билли Айлиш подала заявление в полицию на временный судебный запрет против некоего Кристофера Андерсона, несколько раз проникавшего в её дом. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на юридические документы.

Как стало известно, начиная с декабря Андерсон несколько раз проникал в дом и признавался Айлиш в любви. Из-за неудержимого поклонника звезде уже пять раз приходилось вызывать полицию и составлять протоколы. По словам Айлиш, всё это вызвало у неё сильное беспокойство, страх и эмоциональный стресс по поводу безопасности её самой, родителей и брата.