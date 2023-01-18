Под Киевом украинский вертолёт рухнул у детского сада, пять человек пострадали

В городе Бровары Киевской области неизвестный летательный аппарат — по некоторым данным, это мог быть вертолёт — упал рядом со зданием детского сада. Об этом сообщают местные СМИ. Информацию о ЧП также подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах", — написал Тимошенко.

Местные СМИ сообщают, что речь может идти об украинском вертолёте. В пользу этой версии говорят и фотографии с места, на которых, предположительно, видны лопасти, характерные для вертолётов. Сразу после падения на месте ЧП начался пожар. По данным МВД Украины, в результате инцидента пострадало пять человек.