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18 января, 07:24

Под Киевом украинский вертолёт рухнул у детского сада, пять человек пострадали

В Броварах Киевской области вертолёт упал рядом с детским садом

<p>Место падения вертолёта в Киевской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kievreal1/34632" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Реальный Киев | Новости Украина</a></p>

Место падения вертолёта в Киевской области. Обложка © Telegram / Реальный Киев | Новости Украина

В городе Бровары Киевской области неизвестный летательный аппарат — по некоторым данным, это мог быть вертолёт — упал рядом со зданием детского сада. Об этом сообщают местные СМИ. Информацию о ЧП также подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах", — написал Тимошенко.

Местные СМИ сообщают, что речь может идти об украинском вертолёте. В пользу этой версии говорят и фотографии с места, на которых, предположительно, видны лопасти, характерные для вертолётов. Сразу после падения на месте ЧП начался пожар. По данным МВД Украины, в результате инцидента пострадало пять человек.

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Артур Белкин

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