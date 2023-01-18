В Омске проживший неделю младенец умер во время кормления
В Омске младенец скончался спустя неделю после рождения
В Омске умер новорождённый мальчик, появившийся на свет сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает портал Om1.ru.
Малыш прожил всего неделю. По данным издания, он задохнулся после кормления. Врачи диагностировали у него аспирационный синдром. Тело младенца направили в морг, где специалисты установят точную причину смерти.
Ранее тела женщины и двухмесячного ребёнка нашли под окнами дома в подмосковных Люберцах. Молодая мать с сыном выпала из окна 14-го этажа.
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