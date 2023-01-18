В Омске проживший неделю младенец умер во время кормления

В Омске умер новорождённый мальчик, появившийся на свет сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает портал Om1.ru.

Малыш прожил всего неделю. По данным издания, он задохнулся после кормления. Врачи диагностировали у него аспирационный синдром. Тело младенца направили в морг, где специалисты установят точную причину смерти.