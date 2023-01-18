"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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18 января, 07:19

В Омске проживший неделю младенец умер во время кормления

В Омске младенец скончался спустя неделю после рождения

В Омске умер новорождённый мальчик, появившийся на свет сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает портал Om1.ru.

Малыш прожил всего неделю. По данным издания, он задохнулся после кормления. Врачи диагностировали у него аспирационный синдром. Тело младенца направили в морг, где специалисты установят точную причину смерти.

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Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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