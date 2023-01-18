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18 января, 07:01

Из воинской части в зоне СВО сбежал вооружённый автоматом и гранатами солдат

<p>Сбежавший дезертир. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сбежавший дезертир. Обложка © Telegram / SHOT

Рядовой самовольно покинул воинскую часть в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Дезертиром оказался 31-летний Дмитрий. Расположение полка он покинул ещё 13 января. Причём, по данным Лайфа, с собой унёс автомат, пять заполненных магазинов к нему и несколько гранат. Накануне Дмитрий был замечен в Воронеже, однако задержать его не удалось. Поиски дезертира продолжаются.

Ранее Лайф рассказывал о трагедии с украинскими дезертирами. В конце декабря шесть украинцев решили бежать в Румынию через горы. В результате четверо из них были пойманы, а ещё двоих впоследствии обнаружили мёртвыми в горах.

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Максим Плетнёв
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