Из воинской части в зоне СВО сбежал вооружённый автоматом и гранатами солдат
Сбежавший дезертир. Обложка © Telegram / SHOT
Рядовой самовольно покинул воинскую часть в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Дезертиром оказался 31-летний Дмитрий. Расположение полка он покинул ещё 13 января. Причём, по данным Лайфа, с собой унёс автомат, пять заполненных магазинов к нему и несколько гранат. Накануне Дмитрий был замечен в Воронеже, однако задержать его не удалось. Поиски дезертира продолжаются.
Ранее Лайф рассказывал о трагедии с украинскими дезертирами. В конце декабря шесть украинцев решили бежать в Румынию через горы. В результате четверо из них были пойманы, а ещё двоих впоследствии обнаружили мёртвыми в горах.