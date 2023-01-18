Из воинской части в зоне СВО сбежал вооружённый автоматом и гранатами солдат

Рядовой самовольно покинул воинскую часть в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Дезертиром оказался 31-летний Дмитрий. Расположение полка он покинул ещё 13 января. Причём, по данным Лайфа, с собой унёс автомат, пять заполненных магазинов к нему и несколько гранат. Накануне Дмитрий был замечен в Воронеже, однако задержать его не удалось. Поиски дезертира продолжаются.