Захарова предсказала, что Арестович останется в инфополе, ведь "такие не тонут"

Уже бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович останется в инфополе и всегда будет ассоциироваться с киевским режимом. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напомню известную идиому: такие люди не тонут. Их качества физические не позволяют им это сделать. Вот это тот самый конкретный случай. Его жизнь и судьба связаны с киевским режимом, вот пусть они и думают, как с ним быть, что с ним делать и в какой форме они будут там взаимодействовать, в этом клубке единомышленников так называемых", — отметила Захарова.

Дипломат заметила, что в личности Арестовича сконцентрированы все качества, которые во все времена человечество отвергало, а подобные люди рассматривались как "нерукоподатные". По мнению представителя российского дипведомства, несмотря на свою должность, он стал "официальным лицом киевского режима" в 2022 году и ассоциировал собой всё, что происходило в Офисе президента Украины.

"Мне кажется, что все скудоумные попытки каких-то блогеров, обслуживающих киевский режим как бы информационщиков, обозначить его как человека, не имеющего отношения к официальному Киеву, отмежевать его, приписать его к кому-то другому — нет, это не получится. Это не выйдет", — добавила Захарова.