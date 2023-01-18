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18 января, 08:20

Захарова предсказала, что Арестович останется в инфополе, ведь "такие не тонут"

Захарова — об увольнении Арестовича и его будущем: Такие люди не тонут

Уже бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович останется в инфополе и всегда будет ассоциироваться с киевским режимом. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напомню известную идиому: такие люди не тонут. Их качества физические не позволяют им это сделать. Вот это тот самый конкретный случай. Его жизнь и судьба связаны с киевским режимом, вот пусть они и думают, как с ним быть, что с ним делать и в какой форме они будут там взаимодействовать, в этом клубке единомышленников так называемых", — отметила Захарова.

Дипломат заметила, что в личности Арестовича сконцентрированы все качества, которые во все времена человечество отвергало, а подобные люди рассматривались как "нерукоподатные". По мнению представителя российского дипведомства, несмотря на свою должность, он стал "официальным лицом киевского режима" в 2022 году и ассоциировал собой всё, что происходило в Офисе президента Украины.

"Мне кажется, что все скудоумные попытки каких-то блогеров, обслуживающих киевский режим как бы информационщиков, обозначить его как человека, не имеющего отношения к официальному Киеву, отмежевать его, приписать его к кому-то другому — нет, это не получится. Это не выйдет", — добавила Захарова.

Увольнение Арестовича из офиса Зеленского ни на что не повлияет, считает политолог

Увольнение Арестовича из офиса Зеленского ни на что не повлияет, считает политолог

Ранее Лайф сообщал, что 17 января Офис президента Украины принял отставку Арестовича с должности советника. Причиной тому стало его недавнее признание, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.

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Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Артур Белкин

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