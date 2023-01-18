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18 января, 08:18
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При крушении вертолёта под Киевом погиб глава МВД Украины и ещё 15 человек

Глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин погибли в авиакатастрофе в Броварах

<p>Место крушения вертолёта у детского сада в Броварах Киевской области. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/ASupersharij/15262" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анатолия Шария</a></p>

Место крушения вертолёта у детского сада в Броварах Киевской области. Фото © Телеграм-канал Анатолия Шария

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли в результате крушения вертолёта у детского сада в Броварах Киевской области. Об этом сообщил глава Нацполиции страны Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолёт ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — говорится в его заявлении.

Глава МВД Украины Денис Монастырский. Фото © Wikipedia

Глава МВД Украины Денис Монастырский. Фото © Wikipedia

Всего известно о 16 погибших — девять из них были на борту вертолёта, также среди жертв двое детей. 22 пострадавших находятся в больнице (из них 10 детей).

Опубликовано видео первых минут падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом

Опубликовано видео первых минут падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом

Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области рядом со зданием детского сада рухнул вертолёт ГСЧС. Информацию о ЧП подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, однако изначально о жертвах не сообщалось.

Александра Вишнякова

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