При крушении вертолёта под Киевом погиб глава МВД Украины и ещё 15 человек

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли в результате крушения вертолёта у детского сада в Броварах Киевской области. Об этом сообщил глава Нацполиции страны Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолёт ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — говорится в его заявлении.

Глава МВД Украины Денис Монастырский. Фото © Wikipedia

Всего известно о 16 погибших — девять из них были на борту вертолёта, также среди жертв двое детей. 22 пострадавших находятся в больнице (из них 10 детей).