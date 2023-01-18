При крушении вертолёта под Киевом погиб глава МВД Украины и ещё 15 человек
Глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин погибли в авиакатастрофе в Броварах
Место крушения вертолёта у детского сада в Броварах Киевской области. Фото © Телеграм-канал Анатолия Шария
Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли в результате крушения вертолёта у детского сада в Броварах Киевской области. Об этом сообщил глава Нацполиции страны Игорь Клименко.
"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолёт ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — говорится в его заявлении.
Глава МВД Украины Денис Монастырский. Фото © Wikipedia
Всего известно о 16 погибших — девять из них были на борту вертолёта, также среди жертв двое детей. 22 пострадавших находятся в больнице (из них 10 детей).
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области рядом со зданием детского сада рухнул вертолёт ГСЧС. Информацию о ЧП подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, однако изначально о жертвах не сообщалось.