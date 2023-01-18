Глава МИД ЮАР Пандор: Мы не приняли чью-либо сторону по Украине, несмотря на давление Запада

ЮАР не стала принимать какую-либо сторону по ситуации на Украине, несмотря на давление западных стран. Об этом РИА "Новости" рассказала глава МИД республики Наледи Пандор.

"Что касается взглядов наших друзей в Европе и за её пределами, нас пытались убедить принять чью-либо сторону (по событиям на Украине. — Прим. Лайфа), но мы заявили, что не считаем, будто это то, что мы должны поддерживать", — заявила Пандор.

Она добавила, что Южная Африка всегда стремилась и продолжает стремиться к миру, поэтому готова содействовать переговорам и выступает за мирное решение конфликта.