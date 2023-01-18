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18 января, 10:03

Лавров сделал неутешительный вывод об отношениях РФ и Запада

Лавров: Прежних отношений у России и Запада больше не будет

Прежних отношений между Россией и странами Запада больше не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Так, как было, уже не будет. Нам сейчас на каждом углу [говорят], и Столтенберг сказал — уже не будет отношений России с НАТО и с Западом таких, какими они были", отметил Лавров в ходе пресс-конференции.

Как добавил министр, Москва не допустит больше ситуации, при которой Запад лжёт, подписывает документы, а затем отказывается их выполнять.

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Лавров: Англосаксонские базы могли появиться в Азовском море для нападения на РФ

Также Лавров отметил, что боевые действия, которые начались из-за готовившейся агрессии Запада против РФ, однажды закончатся, и Москва отстоит правду, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова

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