Лавров сделал неутешительный вывод об отношениях РФ и Запада
Лавров: Прежних отношений у России и Запада больше не будет
Прежних отношений между Россией и странами Запада больше не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Так, как было, уже не будет. Нам сейчас на каждом углу [говорят], и Столтенберг сказал — уже не будет отношений России с НАТО и с Западом таких, какими они были", — отметил Лавров в ходе пресс-конференции.
Как добавил министр, Москва не допустит больше ситуации, при которой Запад лжёт, подписывает документы, а затем отказывается их выполнять.
Также Лавров отметил, что боевые действия, которые начались из-за готовившейся агрессии Запада против РФ, однажды закончатся, и Москва отстоит правду, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа.
ТАСС / Валерий Шарифулин