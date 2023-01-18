Лавров сделал неутешительный вывод об отношениях РФ и Запада

Прежних отношений между Россией и странами Запада больше не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Так, как было, уже не будет. Нам сейчас на каждом углу [говорят], и Столтенберг сказал — уже не будет отношений России с НАТО и с Западом таких, какими они были", — отметил Лавров в ходе пресс-конференции.

Как добавил министр, Москва не допустит больше ситуации, при которой Запад лжёт, подписывает документы, а затем отказывается их выполнять.