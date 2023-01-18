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18 января, 10:02

Лавров исключил вероятность переговоров с Зеленским

Глава МИД РФ Лавров: О переговорах с Зеленским не может быть и речи

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот сам запретил вести их с властями РФ.

"О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", — сказал Лавров на пресс-конференции.

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Напомним, что на днях пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой, однако при этом упомянул о ряде "базовых принципов". В Кремле в ответ на это напомнили, что законодательством Украины любые переговоры с Россией невозможны.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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