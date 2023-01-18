Лавров исключил вероятность переговоров с Зеленским

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот сам запретил вести их с властями РФ.

"О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", — сказал Лавров на пресс-конференции.