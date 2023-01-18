Лавров исключил вероятность переговоров с Зеленским
Глава МИД РФ Лавров: О переговорах с Зеленским не может быть и речи
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот сам запретил вести их с властями РФ.
"О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", — сказал Лавров на пресс-конференции.
Напомним, что на днях пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой, однако при этом упомянул о ряде "базовых принципов". В Кремле в ответ на это напомнили, что законодательством Украины любые переговоры с Россией невозможны.