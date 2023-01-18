В МВД Украины озвучили основные версии крушения вертолёта в Броварах
Советник главы МВД Украины назвал диверсию возможной причиной падения вертолёта в Броварах
Разрушенное здание детского сада в Броварах после падения вертолёта. Обложка © Telegram / Анатолий Шарий
Диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности рассматриваются в качестве причин падения вертолёта в городе Бровары Киевской области. Об этом в телеграм-канале заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Место падения вертолёта в Броварах. Фото © Telegram / Анатолий Шарий
"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полётов, мы скоро узнаем", — написал он.
Геращенко подчеркнул, что жертвами авиакатастрофы в том числе стали глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Политик выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, утром 18 января в Киевской области упал вертолёт ГСЧС возле здания детского сада. Сообщение о ЧП подтвердил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Опубликовано видео первых минут авиакатастрофы.