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18 января, 09:50

В МВД Украины озвучили основные версии крушения вертолёта в Броварах

Советник главы МВД Украины назвал диверсию возможной причиной падения вертолёта в Броварах

<p>Разрушенное здание детского сада в Броварах после падения вертолёта. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ASupersharij/15271" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анатолий Шарий</a></p>

Разрушенное здание детского сада в Броварах после падения вертолёта. Обложка © Telegram / Анатолий Шарий

Диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности рассматриваются в качестве причин падения вертолёта в городе Бровары Киевской области. Об этом в телеграм-канале заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Место падения вертолёта в Броварах. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Место падения вертолёта в Броварах. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полётов, мы скоро узнаем", — написал он.

Геращенко подчеркнул, что жертвами авиакатастрофы в том числе стали глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Политик выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

При крушении вертолёта под Киевом погиб глава МВД Украины и ещё 15 человек

При крушении вертолёта под Киевом погиб глава МВД Украины и ещё 15 человек

Напомним, утром 18 января в Киевской области упал вертолёт ГСЧС возле здания детского сада. Сообщение о ЧП подтвердил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Опубликовано видео первых минут авиакатастрофы.

Светлана Оперук

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