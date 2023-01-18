В МВД Украины озвучили основные версии крушения вертолёта в Броварах

Диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности рассматриваются в качестве причин падения вертолёта в городе Бровары Киевской области. Об этом в телеграм-канале заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Место падения вертолёта в Броварах. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полётов, мы скоро узнаем", — написал он.

Геращенко подчеркнул, что жертвами авиакатастрофы в том числе стали глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Политик выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.