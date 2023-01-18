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Регион
Опубликовано 18 января 2023, 09:45

Лавров: Война когда-то закончится, и Россия всё равно отстоит правду

Боевые действия, которые начались из-за готовившейся агрессии Запада против РФ, однажды закончатся, и Москва отстоит правду, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Когда-то эта война закончится. Мы всё равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе. Всё будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа", — отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2022 года.

Лавров проиллюстрировал невозможность отказа от специальной операции цитатой Зеленского
Лавров проиллюстрировал невозможность отказа от специальной операции цитатой Зеленского

Глава МИД РФ в ходе общения с прессой также подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине определяются угрозами безопасности России.

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Getty Images / Aziz Karimov

Александра Вишнякова
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