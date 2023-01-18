"Бодрит и просветляет": Глава Якутии нырнул в крещенскую купель в 53-градусный мороз
Глава Якутии Николаев нырнул в крещенскую купель в минус 53 градуса
Глава Якутии Айсен Николаев, несмотря на 53-градусный мороз, по традиции первым среди местных жителей окунулся в крещенскую купель. Соответствующий обряд он совершил на реке Лене в Якутске.
Глава Якутии нырнул в крещенскую купель в минус 53 градуса. Видео © Telegram / Айсен Николаев
"Сегодня в Якутии минус 53 градуса. Несмотря на это, крещенская купель бодрит и просветляет. Каждый раз я набираюсь тут сил и энергии", — написал Николаев в телеграм-канале.
Глава республики назвал окунание в купель исключительно добровольным делом и призвал россиян беречь здоровье.
А ранее Лайф рассказывал, почему важно заранее готовиться к крещенским купаниям. Как отметил профилактолог Сергей Токарев, процесс постепенного закаливания организма стоит начать за несколько месяцев до ритуала, а при отсутствии противопоказаний — хотя бы за несколько недель.
Кадр из видео Telegram / Айсен Николаев