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18 января, 09:39

"Бодрит и просветляет": Глава Якутии нырнул в крещенскую купель в 53-градусный мороз

Глава Якутии Николаев нырнул в крещенскую купель в минус 53 градуса

Глава Якутии Айсен Николаев, несмотря на 53-градусный мороз, по традиции первым среди местных жителей окунулся в крещенскую купель. Соответствующий обряд он совершил на реке Лене в Якутске.

Глава Якутии нырнул в крещенскую купель в минус 53 градуса. Видео © Telegram / Айсен Николаев

"Сегодня в Якутии минус 53 градуса. Несмотря на это, крещенская купель бодрит и просветляет. Каждый раз я набираюсь тут сил и энергии", — написал Николаев в телеграм-канале.

Глава республики назвал окунание в купель исключительно добровольным делом и призвал россиян беречь здоровье.

Россиян в большинстве городов на Крещение ждёт тёплая и ясная погода

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А ранее Лайф рассказывал, почему важно заранее готовиться к крещенским купаниям. Как отметил профилактолог Сергей Токарев, процесс постепенного закаливания организма стоит начать за несколько месяцев до ритуала, а при отсутствии противопоказаний — хотя бы за несколько недель.

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Кадр из видео Telegram / Айсен Николаев

Наталья Исакова

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