Путин посетил петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин побывал в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Этот визит входит в его программу мероприятий, посвящённых 80-летию со дня прорыва блокады.

Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Видео © Telegram / Кремль

До этого глава государства возложил цветы к монументу на Невском пятачке, а также побывал у монумента "Мать-Родина". Кроме того, Путин посетил братскую могилу, где похоронен в том числе его старший брат.