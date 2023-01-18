Путин посетил петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин побывал в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Этот визит входит в его программу мероприятий, посвящённых 80-летию со дня прорыва блокады.
Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Видео © Telegram / Кремль
До этого глава государства возложил цветы к монументу на Невском пятачке, а также побывал у монумента "Мать-Родина". Кроме того, Путин посетил братскую могилу, где похоронен в том числе его старший брат.
Что касается мероприятий, не связанных с годовщиной снятия блокады Ленинграда, то сегодня российский лидер планирует посетить одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сообщили в Кремле, речь идёт об Обуховском заводе концерна "Алмаз-Антей".
ТАСС / Демьянчук Александр