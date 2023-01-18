"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 января, 09:34

Путин посетил петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин побывал в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Этот визит входит в его программу мероприятий, посвящённых 80-летию со дня прорыва блокады.

Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Видео © Telegram / Кремль

До этого глава государства возложил цветы к монументу на Невском пятачке, а также побывал у монумента "Мать-Родина". Кроме того, Путин посетил братскую могилу, где похоронен в том числе его старший брат.

Салют в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда прогремит у Петропавловской крепости 18 января

Салют в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда прогремит у Петропавловской крепости 18 января

Что касается мероприятий, не связанных с годовщиной снятия блокады Ленинграда, то сегодня российский лидер планирует посетить одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сообщили в Кремле, речь идёт об Обуховском заводе концерна "Алмаз-Антей".

Обложка ©

ТАСС / Демьянчук Александр

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров