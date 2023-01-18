Почти половина принимающих антибиотики россиян делает это без назначения врача

За последний год более 54% россиян принимали антибиотики, из них почти половина делала это без соответствующего назначения врача. К такому выводу пришли учёные Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ), результаты исследования приводит газета "Коммерсант".

Они провели исследования с целью выяснить уровень знаний, отношение и поведение россиян в области устойчивости к противомикробным препаратам. В нём приняли участие 2725 человек, из которых 45,6% — мужчины и 54,4% — женщины. Причём учёные распределили респондентов по полу и возрасту согласно структуре населения страны.

"Согласно результатам исследования, уровень потребления антибактериальных препаратов находится на высоком уровне: за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% — 1489 — респондентов", — указывается в сообщении.

Причём из них 49,1% (732 человека) занимались самолечением. В большинстве случаев россияне покупали антибиотики в аптеке без рецепта, выданного врачом, хотя 65,5% респондентов из них знали о запрете на такие действия. А ещё стало известно, что 72,5% пациентов прекращали приём таких препаратов, назначенных специалистом, раньше времени и лечились антибиотиками по собственному решению при ОРВИ и других вирусных инфекциях, ковиде, повышении температуры, кашле и боли в горле, гриппе, головной боли, диарее, а также применяли для профилактики инфекций.

В ведомстве подчеркнули, что группа риска развития антибиотикорезистентности пополнилась ещё 43,1% россиян. Так, в неё вошли люди, которые принимали антибиотики без назначения врача и прерывали полный курс приёма этих препаратов.