"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 января, 09:20

Почти половина принимающих антибиотики россиян делает это без назначения врача

Минздрав РФ: Почти половина принимающих антибиотики россиян занимается самолечением

За последний год более 54% россиян принимали антибиотики, из них почти половина делала это без соответствующего назначения врача. К такому выводу пришли учёные Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ), результаты исследования приводит газета "Коммерсант".

Они провели исследования с целью выяснить уровень знаний, отношение и поведение россиян в области устойчивости к противомикробным препаратам. В нём приняли участие 2725 человек, из которых 45,6% — мужчины и 54,4% — женщины. Причём учёные распределили респондентов по полу и возрасту согласно структуре населения страны.

"Согласно результатам исследования, уровень потребления антибактериальных препаратов находится на высоком уровне: за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% — 1489 — респондентов", — указывается в сообщении.

Причём из них 49,1% (732 человека) занимались самолечением. В большинстве случаев россияне покупали антибиотики в аптеке без рецепта, выданного врачом, хотя 65,5% респондентов из них знали о запрете на такие действия. А ещё стало известно, что 72,5% пациентов прекращали приём таких препаратов, назначенных специалистом, раньше времени и лечились антибиотиками по собственному решению при ОРВИ и других вирусных инфекциях, ковиде, повышении температуры, кашле и боли в горле, гриппе, головной боли, диарее, а также применяли для профилактики инфекций.

В ведомстве подчеркнули, что группа риска развития антибиотикорезистентности пополнилась ещё 43,1% россиян. Так, в неё вошли люди, которые принимали антибиотики без назначения врача и прерывали полный курс приёма этих препаратов.

Врач указала на ошибку родителей, накачивающих детей антибиотиками при ОРВИ

Врач указала на ошибку родителей, накачивающих детей антибиотиками при ОРВИ

Ранее терапевт Алексей Елихин призвал не заниматься самолечением с помощью антибиотиков. По словам специалиста, такие препараты воздействуют на бактериальные микроорганизмы и помогают при заболеваниях, которые вызваны именно ими. На вирусы же антибиотики не действуют.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
  • Новости
  • Минздрав
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров