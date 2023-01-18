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18 января, 09:41

Зоопарк предложил нестандартно отомстить бывшим в преддверии Дня святого Валентина

В Канаде зоопарк предложил посетителям назвать тараканов в честь бывших

В канадском Торонто зоопарк предложил всем желающим выместить злость на бывших возлюбленных мирным способом — дать таракану имя экс-избранника. Такую нестандартную акцию запустили ко Дню святого Валентина. Кроме того, электронный сертификат, в котором указывается новая кличка насекомого, можно отправить тому, кто разбил ваше сердце.

"Обратите внимание, что имена и язык, которые Зоопарк Торонто сочтёт неприемлемыми, не будут указаны в вашем цифровом сертификате. Ненормативная лексика и язык ненависти недопустимы", — уточнили в зоопарке.

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При этом отомстить таким нестандартным способом можно не только бывшему партнёру, но и нелюбимым родственникам, коллегам, начальству и другим. Услуга стоит 25 долларов, она оплачивается на сайте зоопарка, полученные от акции деньги пойдут на нужды обитателей учреждения.

А в прошлом, 2022 году подобную акцию запускал зоопарк в Екатеринбурге. Желающие могли не только дать тараканам имена своих бывших, но и скормить насекомых сурикатам и рыбам. При этом "акт мести" можно было посмотреть в прямой трансляции или лично в зоопарке.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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