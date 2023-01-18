В СФ назвали грязной накипью Монеточку, выкрикивающую со сцены проукраинские лозунги
Сенатор Ковитиди призвала проверить певицу Монеточку из-за проукраинских лозунгов
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала проверить певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая на концерте в Литве сказала фразу "Слава Украине", являющуюся лозунгом украинских националистов. Таким мнением парламентарий поделилась в беседе с Лайфом.
"Люди, делающие такие высказывания, подвержены моде. У них нет любви к Родине. Это грязная накипь, просто накипь. Без позиции о том, что надо за них бороться, надо объяснять. Ничего им не надо объяснять. Я считаю, что это грязная пыль, которая смоется с дождём и всё. Придут на их место другие, не менее талантливые люди, которые любят свою Родину", — отметила член Совфеда.
По её словам, любое подобное высказывание необходимо оценивать в рамках действующего законодательства. Причём неважно, кто произнёс такие слова: певец, актёр, строитель, врач или другой человек.
"Проверка должна быть. Она обязана быть проведена. Перед законом все равны. Помимо правового аспекта есть ещё и моральный. Люди публичные, они должны понимать, на них эта ответственность вдвойне", — добавила сенатор.
Ранее Лайф рассказывал о том, что певица Монеточка выставила на продажу квартиру в Басманном районе Москвы. Год назад она купила её за 20 миллионов рублей. После огласки её точного адреса она отказалась там жить из-за "преследования". Сейчас певица выступает за границей. Однако публика там называет слабыми её вокальные данные.
Vk.com / Монеточка