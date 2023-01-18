В СФ назвали грязной накипью Монеточку, выкрикивающую со сцены проукраинские лозунги

"Люди, делающие такие высказывания, подвержены моде. У них нет любви к Родине. Это грязная накипь, просто накипь. Без позиции о том, что надо за них бороться, надо объяснять. Ничего им не надо объяснять. Я считаю, что это грязная пыль, которая смоется с дождём и всё. Придут на их место другие, не менее талантливые люди, которые любят свою Родину", — отметила член Совфеда.