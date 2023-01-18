Умер 100-летний палач УПА Кривонос, которого Зеленский признал Героем Украины

В своём скорбном посте она указала, что Симчич, который был известен под прозвищем Кривонос, "посвятил свой жизненный путь борьбе за независимость Украины". Онищук написала, что палача УПА "не сломали жестокие пытки" в советских тюрьмах, а также выразила уверенность, что "его подвиги будет знать и помнить не одно поколение украинцев".

В 1941 году Симчичу было 18 лет. Он вступил в молодёжную организацию ОУН, а спустя два года стал членом УПА, где окончил командирскую школу и возглавил взвода. Под Новый 1945 год он участвовал в бою в районе села Космач, где сотня УПА окружила батальон советских пограничных войск, а той же зимой со своей сотней напал из засады на полк НКВД, в бою получил ранение. В конце 1948 года Кивонос был взят в плен и осуждён. В общей сложности он провёл в лагерях 32 года — к 25 годам за убийства мирных жителей и военные преступления ему позже добавили срок за организацию националистической группы. Симчич вышел на свободу в 1985 году. В октябре 2022-го по указу президента Владимира Зеленского нацистскому палачу было присвоено звание Героя Украины и вручена медаль "Золотая Звезда".