Патриарх Кирилл освятил воду в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в храме Христа Спасителя в Москве.

В церемонии приняли участие архиереи, духовенство столицы и прихожане. Богослужение состоялось в Преображенской церкви кафедрального храма. В конце службы патриарх окропил водой присутствующих на литургии.