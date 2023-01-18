Патриарх Кирилл освятил воду в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в храме Христа Спасителя в Москве.
В церемонии приняли участие архиереи, духовенство столицы и прихожане. Богослужение состоялось в Преображенской церкви кафедрального храма. В конце службы патриарх окропил водой присутствующих на литургии.
Ранее священник Александр Волков рассказал о том, что гадания и прочие народные традиции в праздник Крещения Господня могут всячески нанести вред духовной жизни человека.