"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 января, 10:06

Стал известен маршрут вертолёта, при крушении которого погиб глава МВД Украины и ещё 17 человек

Число жертв крушения вертолёта под Киевом выросло до 18

Разбившийся в городе Бровары в Киевской области вертолёт, на борту которого находился глава украинского МВД Денис Монастырский, летел в зону боевых действий. Об этом сообщил замглавы офиса президента Незалежной Кирилл Тимошенко.

Последствия падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом. Видео © Telegram / Гончаренко (депутат Верховной рады Украины)

"По делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", — сказал Тимошенко в эфире телеканала "Рада".

По последним данным, количество погибших в результате крушения воздушного судна возросло до 18, в их числе трое детей. Ещё 29 человек, среди которых 15 несовершеннолетних, получили ранения. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы, написал глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в телеграм-канале.

Опубликовано видео первых минут падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом

Опубликовано видео первых минут падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом

Напомним, утром 18 января в городе Бровары потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. Масштаб трагедии усугублён тем, что воздушное судно упало возле здания детского сада и жилого дома. В МВД Незалежной ранее озвучили основные версии авиакатастрофы.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Гончаренко

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров