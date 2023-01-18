Стал известен маршрут вертолёта, при крушении которого погиб глава МВД Украины и ещё 17 человек

Разбившийся в городе Бровары в Киевской области вертолёт, на борту которого находился глава украинского МВД Денис Монастырский, летел в зону боевых действий. Об этом сообщил замглавы офиса президента Незалежной Кирилл Тимошенко.

Последствия падения вертолёта на жилые кварталы под Киевом. Видео © Telegram / Гончаренко (депутат Верховной рады Украины)

"По делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", — сказал Тимошенко в эфире телеканала "Рада".

По последним данным, количество погибших в результате крушения воздушного судна возросло до 18, в их числе трое детей. Ещё 29 человек, среди которых 15 несовершеннолетних, получили ранения. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы, написал глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в телеграм-канале.