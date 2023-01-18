Глава Евросовета Мишель поддержал выделение танков для помощи Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил о том, что лично поддерживает отправку танков на Украину.
"Мы увеличиваем и нашу военную поддержку через Европейский фонд мира. Я лично поддерживаю поставки танков на Украину", — заявил Мишель.
Ранее Лайф сообщал, что власти Великобритании подтвердили намерения передать Украине 14 танков Challenger 2, причём в ближайшие недели. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные шаги никак не смогут поменять ситуацию в зоне СВО, ведь "эти танки горят и будут гореть, так же как и остальные".
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