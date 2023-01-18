В чём опасность тяжёлых танков Challenger 2, которые передадут Киеву Оглавление Последние новости по Украине на сегодня Танки Challenger 2 — характеристики Challenger 2 и Т-90 — сравнение Сколько стоит танк Challenger 2 — цена Спецоперация на Украине сегодня Протяжённость фронта на Украине У военных экспертов накопилось немало вопросов к британской машине, которую подозрительно много хвалят. 77499 77499 Танк Challenger 2. Обложка © Getty Images / Joe Giddens / PA Images

Последние новости по Украине на сегодня

14 января офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака подтвердил информацию о том, что Британия вскоре передаст Киеву 14 танков Challenger 2.

— Отправляя эти танки на Украину, мы выходим на новый уровень поддержки, оказываемой Соединённым Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну, — отмечалось в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании.

По данным агентства Reuters, Британия займётся обучением украинских военных использованию танков Challenger 2.

Это третий британский танк, который носит имя "Челленджер". Его предшественники — Challenger А30 1942 года и Challenger 1983 года, ровесник танков Leopard 2 и M1 Abrams. С 1995 года и до сих пор Challenger 2 — основной боевой танк Британии.

Танки Challenger 2 — характеристики

Одна из его характерных особенностей — большой вес, который в зависимости от комплектации может составлять от 65 до 80 тонн.

— Во время Иракской кампании он был самым тяжёлым танком. К нему делали обвес, усиливающий его бронезащиту. Его масса выросла до 80 тонн, и на поле боя их доставляли специальными трейлерами, — поделился военный эксперт Алексей Леонков.

У Challenger 2 противоснарядная комбинированная броня Chobham (или Dorchester), все сведения о которой засекречены.

Другая отличительная особенность Challenger 2 — нарезная пушка L30A1, которую одни воспринимают как пережиток, другие — как эксклюзив.

Танк Challenger 2. Фото © Flickr / Defence Imagery

— Хорошая нарезная пушка 120 миллиметров c раздельно-картузным заряжанием. Нарезной ствол обеспечивает высокую точность стрельбы, — отмечает военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Эффективная дальность стрельбы бронебойно-фугасным снарядом (HESH) составляет 8 километров. Бронекомплект — 52 снаряда. Challenger 2 оснащён панорамным гиростабилизированным прицелом SAGEM VS 580-10 с лазерным дальномером, ночным тепловизором TOGS-2, а также прицелами NANOQUEST L30 и SFIM VS-580.

Помимо основного орудия Challenger 2 оснащён пулемётом L94A1 Chain Gun и пулемётом L37A2 калибра 7,62 миллиметра. Он несёт 4,2 тысячи патронов. Дополнительно на Challenger 2 можно поставить систему дистанционного управления вооружением Leonardo Enforcer, 12,7-миллиметровый тяжёлый пулёмет или 40-миллиметровый автоматический гранатомёт.

Силовая установка Challenger 2 представлена двигателем Perkins CV-12 с мощностью в 1200 лошадиных сил. Скорость по шоссе — 59 км/ч, по пересечённой местности — 40 км/ч. Запас хода — 450 км.

Challenger 2 и Т-90 — сравнение

Несмотря на впечатляющие характеристики британской машины, с ней не всё так однозначно. Первый вопрос у экспертов — к точности стрельбы. В сравнительных испытаниях с M1A2 Abrams при стрельбе с места Challenger 2 хорошо себя показал, но в движении этот показатель падал в разы. К тому же нарезной ствол имеет свои минусы.

— Нарезной ствол ограничивает количество заряжаемых боеприпасов. При этом если мы говорим про гладкоствольное орудие, то из него можно стрелять реактивными боеприпасами, которые могут поражать цели на большей дистанции, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, британский Challenger 2 можно сопоставить с российскими Т-90. И тут в глаза бросается ещё один момент. С одной стороны, у Challenger 2 броня толще, чем у Т-90, с другой стороны, недостаток толщины брони Т-90 компенсирует динамической и прочими видами активной защиты, а также лучшей манёвренностью на поле боя.

Танк Т-90. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Танки Challenger 2 строились по натовской концепции тяжёлых оборонительных систем, но в условиях современного боя она выглядит устаревшей. К тому же толщина брони ещё ни о чём не говорит.

— Многие пишут, что у Challenger 2 очень сильная противоснарядная броня, и что БОПСы (бронебойные оперённые подкалиберные снаряды. — Прим. Лайфа) не пробьют. Но у нас сейчас есть снаряды следующего поколения, которые легко пробивают заявленную броню, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Что касается системы управления огнём, то и у Challenger 2, и у Т-90 она компьютеризирована, при этом у российской машины предусмотрен переход на ручное управление, а у британской — нет.

Танк Challenger 2. Фото © Flickr / Defence Imagery

В Challenger 2 упор сделан на осколочно-фугасные снаряды с раздавливающей головкой (HESH) в дополнение к бронебойным снарядам со стабилизированными рёбрами. Однако даже самый мощный из них может пробить до 570 миллиметров брони, и этого недостаточно. К примеру, у нового российского снаряда этот показатель значительно выше.

Т-90 может стрелять различными боеприпасами, включая бронебойные, противотанковые, осколочно-фугасные и осколочные снаряды с временными взрывателями.

Сколько стоит танк Challenger 2 — цена

Большой минус британца — в отсутствии автомата заряжания, из-за чего ему требуется тренированный заряжающий. У Т-90 более компактный экипаж — всего три человека и автомат заряжания.

Система управления огнём у Challenger 2 эксклюзивна лишь по сравнению с теми танками, что использует сейчас Украина, а не с Т-90.

Танк Challenger 2. Фото © Flickr / Defence Imagery

— Управление огнём Challenger 2, хотя и передовое для своего времени, сегодня является посредственным, хотя всё же значительно превосходит другие танки, которые использует Украина, — отмечают обозреватели Military Watch.

Все приборы, система управления огнём и система жизнеобеспечения Т-90 мигрировали из танка четвёртого поколения.

По словам некоторых экспертов, если T-90 — ловкий хищник, то Challenger 2 — неуклюжий броненосец, уступающий ему по многим аспектам. При этом британская машина считается одной из самых дорогих в мире и стоит около 8,6 миллиона долларов. Тогда как Т-90 — примерно в два раза дешевле.

Спецоперация на Украине сегодня

Военные эксперты отмечают, что танк Challenger 2, как и большая часть западной техники, в серьёзном бою себя проявить не успел. Когда говорят о конфликтах, где он засветился, чаще всего вспоминают войну в Ираке. Но и здесь не всё однозначно.

— В Ираке в основном пиарились американские "Абрамсы", французские колёсные танки AMX-10RC, которые участвовали в подвижных группах, засветились там "Леопарды". "Челленджер" стоял в стороне, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Танк Challenger 2 в Ираке. Фото © Wikipedia / Graeme Main / MOD

По его словам, известны только два-три эпизода в послужном списке Challenger 2.

— В первом случае Challenger 2 попал под дружественный огонь такого же танка, и там погибли члены экипажа. Об этом британцы говорить не любят. В то же время британская пресса писала о том, что при штурме Басры по Challenger 2 выстрелили 70 раз из РПГ и не пробили его броню. Но тут вопрос — как стреляли, чем стреляли и было ли это на самом деле. Наконец, британцы записали себе в заслугу, что танки Challenger 2 участвовали против Т-55 и, понятно, уничтожили то ли 15, то ли 20 машин. Но Т-55 заведомо слабее, — подчёркивает военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, примечателен другой эпизод из Иракской кампании, когда по Challenger 2 стреляли из РПГ, попали в нижнюю лобовую деталь (НЛД) и пробили её. То есть миф о мощной броне тоже не безупречен.

Эксперт подчеркивает, что неизвестно ещё, как поведёт себя Challenger 2 в условиях СВО — конфликта принципиально другого масштаба.

— Когда воюешь против заведомо слабого противника, ты можешь рассказывать какие-то вещи. Но СВО — другой случай, — уточнил военный эксперт Алексей Леонков.

Протяжённость фронта на Украине

По словам Алексея Леонкова, британцы долгое время следили за тем, чтобы их основной боевой танк Challenger 2 не попадал в какие-то неприятные истории. Больше такой возможности не будет.

На Украине всё может сложиться по-другому. Во-первых, Challenger 2 гораздо сложнее советских танков и на подготовку украинских танкистов может уйти много времени. Как и со всей остальной западной техникой, поставляемой Киеву, неизбежно встаёт вопрос со службой снабжения, ремонта и обслуживания. "Челленджеры" используют другие снаряды, чем Т-64, Т-72 и Т-80, а значит, дополнительная головная боль с поставками боеприпасов обеспечена. С ремонтом техники у Украины до сих пор серьёзные проблемы — вся она ремонтируется за рубежом.

Эффективное использование Challenger 2 в условиях СВО на местном грунте также под вопросом. Для танковых прорывов и активных манёвров они точно не подойдут. Эксперты отмечают, что и в условиях городского боя его вообще не используешь. Протяжённость фронта на Украине составляет более тысячи километров, и 14 танков там — как капля в море. По данным издания Guardian, нужно примерно в семь раз больше таких танков, чтобы достичь хоть какого-то результата. Но это истощит Британию.

Вице-маршал авиации британских Королевских ВВС в отставке Шон Белл заявил, что уничтожение Challenger 2 в ходе спецоперации может серьёзно подорвать международную репутацию основного боевого танка Британии.

По прогнозам некоторых экспертов, танки Challenger 2 вообще не успеют принять участие в боевых действиях на Украине. Так что выводы об эффективности Challenger 2 напрашиваются сами — всё рассчитано либо на кратковременный эффект, либо на перспективу, выходящую за пределы текущего конфликта.

Танк Challenger 2. Фото © Flickr / NATO Помогут ли Киеву британские танки Challenger 2? 0 Помогут, но ненадолго и не везде Не помогут Даже не успеют повоевать

Авторы Евгений Жуков