Диетолог объяснила, почему недосып ведёт к ожирению и преждевременному старению

Постоянный недосып негативно отражается на здоровье человека. В частности, он может привести к ожирению. Об этом в беседе с Лайфом рассказала терапевт и диетолог медцентра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

По её словам, из-за регулярной нехватки сна сбиваются биоритмы, в связи с чем человек сам не замечает, как начинает много есть, что в результате приводит к набору лишних килограммов. Поэтому, как отметила специалист, недосып препятствует похудению. Кроме того, недостаток сна является ещё и причиной преждевременного старения.

"При хроническом недосыпе повышается уровень кортизола — гормона стресса, из-за чего человек интуитивно хочет этот стресс заесть. Даже краткосрочное недосыпание существенно ухудшает наше самочувствие и внешний вид, а систематическое недосыпание пагубно влияет на большинство систем нашего организма, что впоследствии приводит к преждевременному старению", — пояснила медик.

Тихомирова добавила, что полноценный сон является необходимым условием для физического здоровья человека. Пока наше тело отдыхает, в организме стабилизируется нервная система, а также происходит регенерация соединительной ткани и процесс жироокисления.