Врач рассказал, как побороть бессонницу после болезней

Во время болезни у человека резко нарушается рабочий режим, и бессонницей чаще страдают люди, у которых нет чётких периодов сна. Об этом рассказал глава общероссийской общественной организации "Российское общество сомнологов" Роман Бузунов, сообщив, как можно побороть этот недуг.

"Когда человек заболевает и находится дома, у него резко нарушается рабочая рутина. Он начинает больше есть и спать. Чаще всего бессонницей болеют люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят", — сказал медик в беседе с изданием РИА "ФедералПресс".

Специалист отметил, что проблемы со сном, как правило, возникают на фоне психосоматических расстройств, что в своё время смогли доказать учёные. В ходе эксперимента специалисты сравнили процент нарушений сна у болевших ковидом и тех, кто ещё не встречался с этим недугом. У последних, как оказалось, было больше нарушений, связанных со сном, поскольку они находились в постоянном стрессе от страха заразиться вирусом. В связи с этим Бузунов рекомендует бороться с бессонницей с помощью когнитивно-поведенческой терапии, также помогут решить проблему чёткий режим дня, физические нагрузки, информационный детокс и новое позитивное мышление.