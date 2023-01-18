Медики рассказали, кому стоит отказаться от купания в проруби в Крещение
Медики призвали не окунаться в прорубь детей и людей с хроническими заболеваниями
Крещенские купания лучше пропустить людям с хроническими заболеваниями и тем, кто не готовился заранее. Так считает российский журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.
"Если вы не знаете, как ваш организм отреагирует на такой стрессовый фактор, лучше не рисковать. Врачи скорой помощи каждый год увозят таких людей в стационары, а в некоторых случаях помочь им уже нечем", — рассказал он ИА "Тульская служба новостей".
Медик также считает, что от купания в проруби лучше оградить детей. Поскольку их организм слишком быстро переохлаждается, они могут получить бронхиолит или пневмонию. А эксперт медицинского факультета университета "Синергия", кандидат медицинских наук Евгений Машковский в беседе с Ura.ru рассказал, что купание в проруби может привести к проблемам с дыханием и остановке сердца. Это связано с тем, что во время погружения в ледяную воду организм испытывает стресс и происходит спазм сосудов.
Не следует купаться в проруби и людям с ишемической болезнью, гипертензией, а также с врождёнными и приобретёнными пороками сердца. Так считает врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.
"Сюда же входят люди с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), туберкулёзом и т.п. Противопоказанием к купанию будут также эндокринологические расстройства (сахарный диабет, тиреотоксический зоб) и вся нефрологическая патология", — рассказала она РИАМО.
Все специалисты сходятся во мнении, что во время крещенских купаний категорически запрещён алкоголь. Врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 3 Сеченовского университета Лариса Акулкина рассказала RT о том, что спиртное расширяет сосуды кожи. Это создаёт ложное ощущение тепла, и человек не замечает, что переохладился.
Ранее Лайф писал о том, что в России в Крещение существенно снизится температура воздуха. По данным аналитиков сервиса "Яндекс.Погода", в ночь с 19 на 20 января будет небольшой дождь, а температура будет достигать плюс двух.
Агентство "Москва" / Александр Авилов