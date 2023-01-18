Медики рассказали, кому стоит отказаться от купания в проруби в Крещение

Крещенские купания лучше пропустить людям с хроническими заболеваниями и тем, кто не готовился заранее. Так считает российский журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

"Если вы не знаете, как ваш организм отреагирует на такой стрессовый фактор, лучше не рисковать. Врачи скорой помощи каждый год увозят таких людей в стационары, а в некоторых случаях помочь им уже нечем", — рассказал он ИА "Тульская служба новостей".

Медик также считает, что от купания в проруби лучше оградить детей. Поскольку их организм слишком быстро переохлаждается, они могут получить бронхиолит или пневмонию. А эксперт медицинского факультета университета "Синергия", кандидат медицинских наук Евгений Машковский в беседе с Ura.ru рассказал, что купание в проруби может привести к проблемам с дыханием и остановке сердца. Это связано с тем, что во время погружения в ледяную воду организм испытывает стресс и происходит спазм сосудов.

Не следует купаться в проруби и людям с ишемической болезнью, гипертензией, а также с врождёнными и приобретёнными пороками сердца. Так считает врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

"Сюда же входят люди с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), туберкулёзом и т.п. Противопоказанием к купанию будут также эндокринологические расстройства (сахарный диабет, тиреотоксический зоб) и вся нефрологическая патология", — рассказала она РИАМО.

Все специалисты сходятся во мнении, что во время крещенских купаний категорически запрещён алкоголь. Врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 3 Сеченовского университета Лариса Акулкина рассказала RT о том, что спиртное расширяет сосуды кожи. Это создаёт ложное ощущение тепла, и человек не замечает, что переохладился.